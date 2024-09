Cime Tempestose, Margot Robbie e Jacob Elordi nel nuovo adattamento

Il romanzo originale di Emily Brontë, pubblicato nel 1850, è considerato uno dei capolavori della letteratura mondiale. La storia segue due famiglie, gli Earnshaw e i Linton, di cui viene descritta la complessa relazione con Heathcliff, che è il figlio adottivo degli Earnshaw. Al momento, non ci sono dettagli su come sarà esattamente la trama dell'adattamento di Fennell.

In questo nuovo adattamento del capolavoro di Emily Brontë, Margot Robbie interpreterà Catherine Earnshaw, mentre Jacob Elordi sarà Heathcliff. Fennell scriverà, dirigerà e produrrà il film, che entrerà in fase di pre-produzione e che incomincerà le riprese nel Regno Unito nel 2025.

E con Una donna promettente, Fennell ha vinto l’Oscar per la miglior sceneggiatura originale. Emerald Fennell è nota soprattutto per aver co-scritto la serie televisiva Killing Eve, per aver interpretato come attrice Camilla Parker-Bowles nella terza e quarta stagione di The Crown e anche per aver scritto e diretto il film Una donna promettente, script che è stato appunto premiato con l’Academy Award per la migliore sceneggiatura originale.

Margot Robbie ha recentemente recitato e prodotto Barbie, che è diventato il film con gli incassi più alti del 2023, realizzando 1,4 miliardi di dollari in tutto il mondo e ottenendo otto nomination agli Oscar, inclusa quella per il miglior film. Vedremo Robbie prossimamente in A Big Bold Beautiful Journey, diretto dal regista americano di origine sudcoreana Kogonada, in uscita a maggio.

Questa è la 2° collaborazione tra Elordi e Fennell

Wuthering Heights, che è il titolo originale del romanzo di Emily Brontë e anche del film che lo adatta, segna la seconda collaborazione tra Elordi e Fennell. L’attore ha infatti precedentemente recitato in Saltburn. Prossimamente, Jacob Elordi sarà protagonista di The Narrow Road to the Deep North, diretto da Justin Kurzell.

Lo vedremo anche nel Frankenstein di Guillermo del Toro.

Di recente, l’attore ha interpretato Elvis Presley in Priscilla, la pellicola diretta da Sofia Coppola.

MRC è lo studio dietro successi come Saltburn, American Fiction e Fair Play, e ha prodotto serie televisive molto amate come Poker Face, Terminal List, Ted, Ozark e House of Cards, giusto per citarne alcune.

LuckyChap ha prodotto il fenomeno globale Barbie e film acclamati come Tonya (titolo originale: I, Tonya), Una donna promettente e Saltburn. Per il piccolo schermo, LuckyChap ha prodotto la serie Maid e la commedia Dollface.

Il film più recente di LuckyChap, My Old Ass, è attualmente nelle sale cinematografiche americane e ha ottenuto ottime recensioni al Sundance. Si tratta di una commedia drammatica di fantascienza americana del 2024, scritta e diretta da Megan Park. Ha come protagonisti Maisy Stella nel suo debutto cinematografico, Percy Hynes White, Maddie Ziegler, Kerrice Brooks e Aubrey Plaza.

LuckyChap sta inoltre producendo lo spettacolo off-Broadway The Big Gay Jamboree, il primo progetto teatrale della casa di produzione.

Margot Robbie è rappresentata da Entertainment 360, CAA, Aran Michael Management e dall'avvocato Jeff Bernstein. Jacob Elordi è rappresentato da Gersh e Goodman Genow Schenkman, mentre Emerald Fennell è rappresentata da UTA e Entertainment 360.