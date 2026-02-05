5/12 ©Getty

Questo dress in velluto scarlatto, col top bustier con le spalline sottili, è molto simile ad un altro famoso vestito dello stesso materiale e dello stesso colore indossato da Helena Bonham Carter agli Emmy Awards del 1998. Gli stylist e i designer fanno un grande lavoro di ricerca nell'ideare i look delle star coerenti col tema del film da promuovere. A Hollywood il method dressing è ormai una pratica comune e Margot Robbie è una vera maestra fin dai tempi di Barbie.

Chalamet biondo omaggia Dylan. I migliori esempi di method dressing sul red carpet. FOTO