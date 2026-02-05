Offerte Sky
Cime Tempestose, Margot Robbie e Jacob Elordi sul red carpet alla premiere di Parigi. FOTO

Cinema fotogallery
12 foto
©Getty

Dopo la première mondiale di Los Angeles, i protagonisti del nuovo lavoro di Emerald Fennell hanno incontrato la stampa e il pubblico a Parigi, prima tappa della leg europea della promozione del film che arriverà nelle sale italiane dal 12 febbraio. Margot Robbie ha rubato la scena col suo stile da eroina ottocentesca. In abito di Chanel, un omaggio alla creatività francese, è una perfetta erede di Rossella O'Hara

A cura di Vittoria Romagnuolo

