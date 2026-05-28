LDA e Aka 7even, è uscito il videoclip del nuovo singolo Santa

In autunno i due artisti porteranno la loro musica nei club. Annunciati tre appuntamenti live: il 20 novembre alla Casa della Musica di Napoli, il 23 novembre ai Magazzini Generali di Milano e il 24 novembre all’Atlantico di Roma
Dopo il grande successo dell’album Poesie clandestine, anticipato dall’omonimo brano presentato in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, LDA e Aka 7even hanno lanciato il nuovo singolo Santa. I due artisti hanno pubblicato il videoclip ufficiale della canzone su YouTube.
lda e aka 7even, il videoclip di santa
Dopo la partecipazione di Aka 7even con Perfetta così nel 2022 e di LDA con Se poi domani nel 2023, quest’anno i due artisti sono tornati in gara sul palco del Teatro Ariston. A febbraio LDA e Aka 7even hanno presentato il brano Poesie clandestine alla 76esima edizione del Festival di Sanremo chiudendo in undicesima posizione. Il 6 marzo i due giovani artisti hanno lanciato il joint album contenente anche la title track, certificata disco d’oro.
Dopo la partecipazione in gara alla kermesse canora, i due artisti hanno dichiarato: “Abbiamo vissuto qualcosa che fino a poco fa sembrava solo un sogno. E invece è la realtà che ci porteremo nel cuore per sempre. Grazie a chi ha lavorato instancabilmente dietro le quinte, al nostro team, e a tutti voi che ci avete sostenuto fino all’ultimo secondo”. Ora, LDA e Aka 7even (FOTO) sono tornati con il brano Santa, pronto a conquistare le classifiche estive. Mercoledì 27 maggio i due amici e colleghi hanno lanciato il videoclip della canzone su YouTube. Il filmato ha superato 25.000 visualizzazioni in meno di ventiquattro ore.
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Dopo l’uscita dell’EP omonimo contenente anche la hit Bandana, nel 2023 LDA (FOTO) ha pubblicato il suo primo album Quello che fa bene. Tra le canzoni più popolari di Aka 7even troviamo Mi manchi, Toca con Guè e Loca, quest’ultima certificata con ben tre dischi di platino. In autunno i due artisti porteranno la loro musica nei club. Annunciati tre appuntamenti live:
- 20 novembre, Napoli - Casa della Musica
- 23 novembre, Milano - Magazzini Generali
- 24 novembre, Roma - Atlantico
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Entrambi gli artisti hanno già preso parte alla kermesse canora: LDA posizionandosi quindicesimo con 'Se poi domani' nel 2023 e Aka7even conquistando la tredicesima posizione con 'Perfetta così' nel 2022