LDA e Aka 7even, è uscito il videoclip del nuovo singolo Santa

Dopo il grande successo dell’album Poesie clandestine, anticipato dall’omonimo brano presentato in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, LDA e Aka 7even hanno lanciato il nuovo singolo Santa. I due artisti hanno pubblicato il videoclip ufficiale della canzone su YouTube.

lda e aka 7even, il videoclip di santa

Dopo la partecipazione di Aka 7even con Perfetta così nel 2022 e di LDA con Se poi domani nel 2023, quest’anno i due artisti sono tornati in gara sul palco del Teatro Ariston. A febbraio LDA e Aka 7even hanno presentato il brano Poesie clandestine alla 76esima edizione del Festival di Sanremo chiudendo in undicesima posizione. Il 6 marzo i due giovani artisti hanno lanciato il joint album contenente anche la title track, certificata disco d’oro.

Dopo la partecipazione in gara alla kermesse canora, i due artisti hanno dichiarato: “Abbiamo vissuto qualcosa che fino a poco fa sembrava solo un sogno. E invece è la realtà che ci porteremo nel cuore per sempre. Grazie a chi ha lavorato instancabilmente dietro le quinte, al nostro team, e a tutti voi che ci avete sostenuto fino all’ultimo secondo”. Ora, LDA e Aka 7even (FOTO) sono tornati con il brano Santa, pronto a conquistare le classifiche estive. Mercoledì 27 maggio i due amici e colleghi hanno lanciato il videoclip della canzone su YouTube. Il filmato ha superato 25.000 visualizzazioni in meno di ventiquattro ore.