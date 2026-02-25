Sanremo, LDA & Aka7even con Poesie clandestine. Testo e recensione

Offerte Sky
Sanremo 2026, LDA & Aka7even con Poesie clandestine. Testo e recensione della canzone

Approfondimenti
©Ansa

Introduzione

Seconda partecipazione (a testa) a Sanremo per LDA & Aka 7even, che scoprono le loro Poesie clandestine. Si esibiranno con Andamento lento con Tullio De Piscopo nella serata delle cover (IL RACCONTO LIVE DELLA SERATA).

Quello che devi sapere

L'esibizione di LDA e & Aka 7even con Poesie clandestine

LDA e & Aka7even chiudono la prima serata del Festival con Poesie clandestine. Entrambi in giacca di pelle (I LOOK DELLA PRIMA SERATA) fondono i rispettivi stili e caratteri in un'esibizione che va dalla rivendicazione dell'orgoglio napoletano a un'ulteriore incursione sanremese nei ritmi della musica latina. La quota teen. Per il critico musicale di Sky TG24 Fabrizio Basso, se la giocano bene e meritano un 7 in pagella (I VOTI DELLA PRIMA SERATA).

1/5

Poesie clandestine, il testo della canzone di LDA & Aka 7even

Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo

Eternamente sarei condannato ad una folle bugia

Sembra fatto per noi

È da questo dolore che nasce un amore catartico

Ti ho dedicato poesie clandestine

lo che ti inseguo mentre te ne vai

Neanche le onde agitate stanotte sanno dove sei

E la frenesia che ti porta a svanire

Per evitare una notte di guai

Così avvolgente che rende reale l'effetto che fai

Ossaje che è una tarantella si nun ce putimm verè

Tu verrai sempre prima di me

Prima di lei

Perché

Solo così ci sentiamo a casa

È una metropoli solitaria

Questa storia che è piena di ma

Piena di se

Come te

Bella da farmi mancare l'aria

Tu sei Napoli sotterranea

Questa musica sale nel sangue carnale

D'amore si muore soltanto con te

Tu sei capace di farmi soffrire

Siamo in un limbo tra sogni e realtà

Ogni ferita dimostra soltanto quanto ti vorrei

Ma c'è chi giudica senza capire

Che non è giusto provare a metà

Un sentimento che basta da solo a parlare di noi

Piangeremo un mare, mare, mare

Negli occhi lacrime di sale

Ossaje che è una tarantella si nun ce putimm verè

Rip. ritornello

Cosa c'è tra la vita e la morte

Se non un paradiso di colpe

Siamo anime in preda alla sorte

In fondo sai

Che nel bene o nel male sarai

La mia cura alla malinconia

Che mi prende e mi porta da te

Che mi prende e mi porta da te

Che mi prende e mi porta da te

Rip. ritornello

2/5
Il significato della canzone di LDA & Aka 7even a Sanremo 2026

I due artisti hanno parlato del significato del brano a RaiPlay. LDA ha raccontato: “La nostra canzone parla di fasi d’amore. È un amore veramente carnale, viscerale. È un amore che in realtà parla un po’ di tutto e potete dedicarla a chi volete”. Amici, colleghi e anche coinquilini, LDA e Aka 7even hanno unito i loro stili in questo brano che anticipa l’album in uscita il 6 marzo. La canzone è una lettera che tratteggia le sfumature di un amore. Una storia piena di dubbi e incognite, ma in grado di togliere il respiro. I due artisti citano anche la loro terra: “Tu sei Napoli sotterranea”. LDA e Aka 7even chiudono lasciando il futuro in mano al destino: “Siamo anime in preda alla sorte”.

3/5

LDA & Aka 7even, le partecipazioni a Sanremo

Entrambi gli artisti hanno già preso parte alla kermesse canora: LDA posizionandosi quindicesimo con Se poi domani nel 2023 e Aka7even conquistando la tredicesima posizione con Perfetta così nel 2022. Tra le canzoni più note di LDA troviamo Quello che fa male, Bandana e Cado con Albe. Per quanto riguarda Aka 7even, citiamo Mi manchi, Loca e Toca in collaborazione con Guè.

4/5
Chi sono gli autori della canzone di LDA & Aka7even

Testo di Luca D’Alessio (LDA), Luca Marzano (Aka 7even), Alessandro Caiazza e Vito Petrozzino. Musica di Luca D’Alessio, Luca Marzano, Mattia Villano, Riccardo Romito e Francesco D’Alessio.

 

Ed. GGD Edizioni/Thaurus Publishing/Nalasimba/
Sony Music Publishing (Italy)/Copyright Control

 

Chi sono LDA e Aka7even

5/5
