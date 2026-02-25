Sanremo, LDA & Aka7even con Poesie clandestine. Testo e recensione

Sanremo 2026, LDA & Aka7even con Poesie clandestine. Testo e recensione della canzoneApprofondimenti
Introduzione
Seconda partecipazione (a testa) a Sanremo per LDA & Aka 7even, che scoprono le loro Poesie clandestine. Si esibiranno con Andamento lento con Tullio De Piscopo nella serata delle cover (IL RACCONTO LIVE DELLA SERATA).
Quello che devi sapere
L'esibizione di LDA e & Aka 7even con Poesie clandestine
LDA e & Aka7even chiudono la prima serata del Festival con Poesie clandestine. Entrambi in giacca di pelle (I LOOK DELLA PRIMA SERATA) fondono i rispettivi stili e caratteri in un'esibizione che va dalla rivendicazione dell'orgoglio napoletano a un'ulteriore incursione sanremese nei ritmi della musica latina. La quota teen. Per il critico musicale di Sky TG24 Fabrizio Basso, se la giocano bene e meritano un 7 in pagella (I VOTI DELLA PRIMA SERATA).
Poesie clandestine, il testo della canzone di LDA & Aka 7even
Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo
Eternamente sarei condannato ad una folle bugia
Sembra fatto per noi
È da questo dolore che nasce un amore catartico
Ti ho dedicato poesie clandestine
lo che ti inseguo mentre te ne vai
Neanche le onde agitate stanotte sanno dove sei
E la frenesia che ti porta a svanire
Per evitare una notte di guai
Così avvolgente che rende reale l'effetto che fai
Ossaje che è una tarantella si nun ce putimm verè
Tu verrai sempre prima di me
Prima di lei
Perché
Solo così ci sentiamo a casa
È una metropoli solitaria
Questa storia che è piena di ma
Piena di se
Come te
Bella da farmi mancare l'aria
Tu sei Napoli sotterranea
Questa musica sale nel sangue carnale
D'amore si muore soltanto con te
Tu sei capace di farmi soffrire
Siamo in un limbo tra sogni e realtà
Ogni ferita dimostra soltanto quanto ti vorrei
Ma c'è chi giudica senza capire
Che non è giusto provare a metà
Un sentimento che basta da solo a parlare di noi
Piangeremo un mare, mare, mare
Negli occhi lacrime di sale
Ossaje che è una tarantella si nun ce putimm verè
Rip. ritornello
Cosa c'è tra la vita e la morte
Se non un paradiso di colpe
Siamo anime in preda alla sorte
In fondo sai
Che nel bene o nel male sarai
La mia cura alla malinconia
Che mi prende e mi porta da te
Che mi prende e mi porta da te
Che mi prende e mi porta da te
Rip. ritornello
Il significato della canzone di LDA & Aka 7even a Sanremo 2026
I due artisti hanno parlato del significato del brano a RaiPlay. LDA ha raccontato: “La nostra canzone parla di fasi d’amore. È un amore veramente carnale, viscerale. È un amore che in realtà parla un po’ di tutto e potete dedicarla a chi volete”. Amici, colleghi e anche coinquilini, LDA e Aka 7even hanno unito i loro stili in questo brano che anticipa l’album in uscita il 6 marzo. La canzone è una lettera che tratteggia le sfumature di un amore. Una storia piena di dubbi e incognite, ma in grado di togliere il respiro. I due artisti citano anche la loro terra: “Tu sei Napoli sotterranea”. LDA e Aka 7even chiudono lasciando il futuro in mano al destino: “Siamo anime in preda alla sorte”.
LDA & Aka 7even, le partecipazioni a Sanremo
Entrambi gli artisti hanno già preso parte alla kermesse canora: LDA posizionandosi quindicesimo con Se poi domani nel 2023 e Aka7even conquistando la tredicesima posizione con Perfetta così nel 2022. Tra le canzoni più note di LDA troviamo Quello che fa male, Bandana e Cado con Albe. Per quanto riguarda Aka 7even, citiamo Mi manchi, Loca e Toca in collaborazione con Guè.
Chi sono gli autori della canzone di LDA & Aka7even
Testo di Luca D’Alessio (LDA), Luca Marzano (Aka 7even), Alessandro Caiazza e Vito Petrozzino. Musica di Luca D’Alessio, Luca Marzano, Mattia Villano, Riccardo Romito e Francesco D’Alessio.
Ed. GGD Edizioni/Thaurus Publishing/Nalasimba/
Sony Music Publishing (Italy)/Copyright Control