Sanremo, LDA & Aka7even con Poesie clandestine. Testo e recensione

I due artisti hanno parlato del significato del brano a RaiPlay. LDA ha raccontato: “La nostra canzone parla di fasi d’amore. È un amore veramente carnale, viscerale. È un amore che in realtà parla un po’ di tutto e potete dedicarla a chi volete”. Amici, colleghi e anche coinquilini, LDA e Aka 7even hanno unito i loro stili in questo brano che anticipa l’album in uscita il 6 marzo. La canzone è una lettera che tratteggia le sfumature di un amore. Una storia piena di dubbi e incognite, ma in grado di togliere il respiro. I due artisti citano anche la loro terra: “Tu sei Napoli sotterranea”. LDA e Aka 7even chiudono lasciando il futuro in mano al destino: “Siamo anime in preda alla sorte”.