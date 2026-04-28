La star di origini cilene ha partecipato al panel Disney insieme al regista del film in cui riprende l'elmo del Mandaloriano, accompagnato dal piccolo Grogu. Parlando della storia iniziata in tv ha detto: "Nel mio cuore ho sempre coltivato il sogno che potesse arrivare sul grande schermo"

Mancano poche settimane al debutto di Star Wars: The Mandalorian and Grogu, il film di Jon Favreau che porterà per la prima volta sul grande schermo le avventure del Mandaloriano interpretato da Pedro Pascal e del suo piccolo amico sensibile alla Forza.

In attesa del lancio nelle sale del film, che in Italia è fissato per il 20 maggio, Pascal, Favreau e Grogu hanno incontrato il pubblico del CCXP a Città del Messico raccogliendo tutto l'entusiasmo dei fan per questo inedito capitolo di Star Wars.

Oltre a discutere brevemente della trama (i cui dettagli sono ancora strettamente top secret) il regista e l'attore hanno parlato del progetto.

Pascal ha avuto occasione di ricordare il suo legame con la saga. Da bambino, ha visto al cinema i film di Guerre Stellari con la sua famiglia e il ricordo lo ha commosso particolarmente.

Pascal si emoziona pensando a quando da bambino guardava Star Wars Il popolo di Guerre Stellari è completamente concentrato sull'arrivo di The Mandalorian and Grogu, nuovo film della saga stellare ferma al 2019 col film Star Wars - L'ascesa di Skywalker, nonché seguito delle avventure della serie The Mandalorian, che è andata in onda col terzo ciclo di episodi nel 2023.

Il film, atteso come uno degli eventi cinematografici della stagione e del 2026, è stato discusso dal suo realizzatore, Favreau, regista e anche co-sceneggiatore, e da Pedro Pascal che ha descritto quella col personaggio del Mandaloriano la sua storia più lunga sullo schermo.

La grande avventura di Din Djarin e di Grogu arriva finalmente nelle sale dopo ben tre cicli di episodi in tv a partire dal 2019 - The Mandalorian fu uno dei prodotti di punta del lancio globale della piattaforma di streaming Disney+.

Pascal, che si divide ormai brillantemente tra i molti progetti cinematografici (lo scorso anno ha recitato in film d'autore come Material Love ed Eddington e nel MCU ne I Fantastici Quattro - Gli Inizi) e quelli televisivi (sempre nel 2025 è andata in onda la seconda stagione di The Last of Us), non ha nascosto che la sua grande speranza era che anche questa storia arrivasse al cinem, il suo grande amore.

"Nel mio cuore ho sempre coltivato il sogno che potesse arrivare sul grande schermo, perché è così che sono cresciuto da bambino", ha detto l'attore al pubblico di Città del Messico col quale ha parlato prevalentemente in spagnolo.

"Andavo tantissimo al cinema con la mia famiglia e ho visto i film di Star Wars sul grande schermo", ha aggiunto Pascal, che è legatissimo alla sua famiglia di origine, come provano le sue tante uscite pubbliche con sua sorella Lux, modella e attrice, a cui non manca mai di dare tutto il suo supporto.

Il pensiero della sua infanzia difficile che, come è noto, è stata complicata dalla fuga dal Cile per ragioni politiche, un viaggio che lo portò negli Stati Uniti e anche in Europa, ancora emoziona l'attore fino alle lacrime.

Sul palco messicano Pedro Pascal si è interrotto per un attimo e il pubblico, che ha colto la sua commozione, lo ha incoraggiato a proseguire con applausi e cori da stadio. Vedi anche Star Wars: The Mandalorian e Grogu, il trailer del film

Favreau parla della trama: "Ora Grogu è cresciuto" Pedro Pascal in Messico ha ribadito di aver sempre creduto nella forza del progetto Mandalorian. Ha sempre saputo che questo show "avrebbe segnato una nuova era nell'esperienza dello streaming", ha detto.

Anche Favreau si è detto felice del lavoro che l'ha condotto a questa nuova avventura cinematografica che ha restituito entusiasmo all'universo di Star Wars.

L'autore ha ribadito che la pellicola è adatta a un pubblico ampio, ed è godibile anche per chi non ha familiarità con la serie.

Chi ha seguito la serie, invece, scoprirà una nuova profondità del legame tra i due protagonisti.

I rapporto tra il Mandaloriano e il Bambino si evolve. Secondo Favreau: "Non si tratta più del Mandaloriano che salva Grogu. Ora Grogu è cresciuto. È un apprendista Mandaloriano. Sta studiando sotto la guida di Luke Skywalker. Sta trovando la sua strada e ora sta scoprendo e liberando le sue abilità".

In The Mandalorian and Grogu Pascal sarà affiancato da un cast nel quale spiccano Sigourney Weaver, nel ruolo del Colonnello Ward, e Jeremy Allen White, come voce di Rotta The Hutt, figlio di Jabba.



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