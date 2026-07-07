Haute Couture Week, Chanel sfila a Parigi con la collezione Autuno/Inverno 2026. FOTO
"C'era una volta", si legge sul ciondolo consegnato insieme all'invito agli ospiti della sfilata, una collezione che si ispira alle fiabe e mette in scena avventure romantiche per le donne che vestono il marchio con la doppia C. La fondatrice, Mademoiselle Gabrielle, del resto, era affascinata dalle storie fantastiche. In passerella, una delle modelle porta tra le mani, come una pochette, un libro di favole, appartenuto proprio alla leggendaria stilista
A cura di Vittoria Romagnuolo