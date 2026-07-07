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Haute Couture Week numero due per Matthieu Blazy che dopo il fortunato debutto dello scorso gennaio con l'Alta Moda, propone una nuova collezione da sogno firmata Chanel. Lo stilista della Maison parigina si ispira alle fiabe per la Fall-Winter 2026, lo si era capito chiaramente già dal teaser che, come da tradizione recente, anticipa il mood della sfilata. L'universo è cartoon, il punto di partenza è Jack e la pianta di fagioli. Le piante rampicanti invadono la passerella e le modelle sfilano nel mezzo.

Paris Haute Couture Week, alla sfilata di Chanel c'è anche Nicole Kidman. FOTO