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Carly Simon ha il morbo di Parkinson, l'annuncio della cantautrice Usa

Musica
©Ansa

L'artista premio Oscar nel 1989 ha rivelato la diagnosi con un comunicato pubblicato da People

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La cantatrice statunitense 83enne Carly Simon ha il morbo di Parkinson. A rivelarlo è stata lei stessa attraverso un comunicato pubblicato da People. “Così tante persone mi hanno scritto, interrogandosi gentilmente del mio silenzio, chiedendomi come sto e cosa sto facendo. La verità è che sto apprendendo a vivere col morbo di Parkinson”, ha detto. “Mi ci è voluto un po’ di tempo per comprendere la diagnosi, abituarmici e decidere quanto volevo renderla pubblica – ha proseguito -. Il Parkinson è diverso per ciascuno di noi e può essere imprevedibile. Ci sono giorni in cui sono così stanca da non riuscire proprio a far passare la giornata. Altri giorni mi dà un po’ più di spazio per muovermi, pensare, lavorare, e mi sento me stessa”.

Il racconto della malattia

La cantautrice ha proseguito: “Alla fine, ci sono stati periodi in cui non riuscivo a camminare senza un aiuto importante. La mia famiglia e io sapevamo che qualcosa stava succedendo. E dopo una valutazione estesa alla Mayo Clinic, ho ricevuto la diagnosi”. La malattia ha portato anche conseguenze psicologiche impattanti come “ansia, depressione, stanchezza e apatia”: “Non semplice tristezza o pigrizia, è come se quella parte del cervello che manda inviti a partecipare alla vita avesse temporaneamente smarrito la lista degli invitati”. Simon ha raccontato che le è stato diagnosticato anche un carcinoma basocellulare, un tumore della pelle che l’ha costretta all’intervento chirurgico riuscito ma le ha comportato diversi problemi con il suo aspetto.

Due Grammy, un Oscar, un Golden Globe

Carly Simon ha una carriera straordinaria, coronata da due Grammy su 14 nomination e un premio Oscar conquistato nel 1989 per la canzone Let the River Run, inserita nella colonna sonora di Una donna in carriera, uno dei due soli brani capaci di vincere Oscar, Golden Globe e Grammy insieme a Streets of Philadelphia di Bruce Springsteen. Tra i suoi brani più famosi si ricordano anche You’re So Vain (1972), Why (1982) e Coming Around Again (1986).

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