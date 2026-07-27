Carly Simon ha il morbo di Parkinson, l'annuncio della cantautrice Usa

La cantatrice statunitense 83enne Carly Simon ha il morbo di Parkinson. A rivelarlo è stata lei stessa attraverso un comunicato pubblicato da People. “Così tante persone mi hanno scritto, interrogandosi gentilmente del mio silenzio, chiedendomi come sto e cosa sto facendo. La verità è che sto apprendendo a vivere col morbo di Parkinson”, ha detto. “Mi ci è voluto un po’ di tempo per comprendere la diagnosi, abituarmici e decidere quanto volevo renderla pubblica – ha proseguito -. Il Parkinson è diverso per ciascuno di noi e può essere imprevedibile. Ci sono giorni in cui sono così stanca da non riuscire proprio a far passare la giornata. Altri giorni mi dà un po’ più di spazio per muovermi, pensare, lavorare, e mi sento me stessa”.