L'attrice e regista ha posato per la prima volta col nuovo partner a un evento ufficiale negli Hamptons. Le prime apparizioni in pubblico con l'artista di Brooklyn risalgono all'inizio dell'estate Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Dopo diverse apparizioni in pubblico a New York, che avevano già acceso la curiosità degli addetti ai lavori e degli appassionati di celebrità, Katie Holmes e Jason Yarmosky sono stati a un evento a Bridgehampton, nello stato di New York, posando davanti ai fotografi insieme, per la prima volta.

La posa è dello scorso venerdì, l'attrice e l'artista erano ospiti di Ferragamo che ha aperto un pop-up store alla Topping Rose House, un lussuoso hotel situato in una residenza del XIX secolo.

Non c'era il tappeto rosso ma l'evento si è svolto in un'atmosfera elegante e la neo-copia ha posato stretta per i fotografi.

Holmes ha cinto con un braccio le spalle del nuovo compagno ed entrambi si sono fatti ammirare per i volti sorridenti e gli outfit chic, anche coordinati.

Le prime foto posate negli Hamptons Katie Holmes ha scelto una camicia blu notte semitrasparente con una gonna midi, bordata di frange, scarpe mules col tacco e una borsa arancione forte. Yarmosky, pantaloni e pullover monocromi blu, con un dettaglio dello stesso colore della borsa dell'attrice - forse un foulard, appena visibile sul colletto.

La complicità, del resto è fatta di piccole cose e lui, che è un pittore, fa certamente attenzione a tutto.

La prima uscita in stile coordinato di Katie Holmes col suo nuovo compagno non è passata inosservata agli occhi degli osservatori delle celebrità hollywoodiane, che già da alcune settimane tengono sotto osservazione l'attrice statunitense.

Dai primi di luglio i due sembrano inseparabili e le loro uscite rivelano una complicità legata anche alle rispettive professioni.

Un film, un concerto e una cena e una sessione di shopping, mano nella mano, come tutte le coppie, naturalmente.

I due sono stati avvistati per la prima volta a New York a uno spettacolo di The Invite, il nuovo film di Olivia Wilde già uscito nelle sale statunitensi, poi a una cena a Manhattan. Poi ancora apparizioni a Soho e a Midtown.

Katie Holmes è ormai una newyorkese d'adozione da oltre quindici anni e chi a segue sa che ama girare in lungo e in largo per la città spostandosi a piedi. Lui è nato a New York, ha studiato in città e vive a Brooklyn. Hanno già tanto in comune per far funzionare la loro storia d'amore, insomma. Leggi anche Happy Hours, Katie Holmes e Joshua Jackson tornano a recitare insieme

Yarmosky, pittore affermato di New York Jason Bard Yarmosky è nato a New York nel 1987, si è poi diplomato alla School of Visual Arts nel 2010 e oggi è un pittore che espone le sue opere in numerose gallerie nazionali e non solo.

La sua arte è legata a diversi temi ma nel suo percorso Yarmosky si è concentrato sull'esplorazione del tempo, della memoria e dell'invecchiamento, in particolare.

In risposta a l'arte che identifica bellezza e gioia con la giovinezza, Yarmosky ha scelto la vecchiaia come idea centrale di molti suoi dipinti.

Per almeno dieci anni ha dipinto i suoi nonni, più vecchi di lui di sessant'anni, nei suoi quadri.

Dal suo sito ufficiale e dalle note biografiche delle sue mostre, sappiamo che dopo la morte dei suoi nonni e la pandemia di Covid Yarmosky si è ristabilito dalla sua famiglia, per dedicarsi alla memoria e riflettere sul tempo come una “esperienza riparativa per la sua vita e la sua pratica”.

Più recentemente, nel 2025, alcune sue opere sullo stile delle donne di New York sono state esposte in vetrina ai magazzini Bergdorf Goodman di Fifth Avenue. L'artista ha scoperto un interesse per la moda e per come essa sia in grado di parlare dell'individualità delle persone.

La moda è anche una grande passione di Katie Holmes, che è considerata una fashion icon pur non avendo mai avuto interesse nel diventarlo.

