The Invite, il trailer del film con Olivia Wilde e Penélope Cruz

Ecco il video che preannuncia ciò che vedremo nella nuova commedia prodotta da A24 che segna il ritorno dietro la macchina da presa di Olivia Wilde. Il film rappresenta il terzo lavoro da regista dell’attrice e cineasta dopo Booksmart e Don't Worry Darling. Si prepara a debuttare negli Stati Uniti il 26 giugno 2026

Manca ormai poco all’esordio nelle sale cinematografiche statunitensi di The Invite, nuova commedia prodotta da A24 che segna il ritorno dietro la macchina da presa di Olivia Wilde.

Il film rappresenta il terzo lavoro da regista dell’attrice e cineasta dopo Booksmart e Don't Worry Darling e si prepara a debuttare negli Stati Uniti il 26 giugno 2026.

In vista dell’uscita, è stato diffuso un nuovo trailer ufficiale (che potete guardare nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo) accompagnato da ulteriori dettagli sulla trama della pellicola.

Dalla Spagna agli Stati Uniti: il percorso di una storia già raccontata in più Paesi

La vicenda alla base di The Invite affonda le proprie radici in un’opera già conosciuta dal pubblico internazionale. Il film è infatti il remake statunitense di Sentimental, lungometraggio diretto dal regista catalano Cesc Gay nel 2000. Nel corso degli anni, la stessa storia è stata riproposta in differenti contesti nazionali, arrivando anche in Corea del Sud e in Italia.

Nel nostro Paese il racconto era stato adattato nel 2022 da Paolo Costella con Vicini di casa. In quel film Claudio Bisio e Vittoria Puccini interpretavano una coppia la cui quotidianità veniva sconvolta dall’arrivo di nuovi condomini, interpretati da Vinicio Marchioni e Valentina Lodovini, protagonisti di proposte considerate “trasgressive”.

Il cast guidato da Olivia Wilde, Seth Rogen, Penélope Cruz ed Edward Norton

Per la sua nuova regia, Olivia Wilde non si è limitata a dirigere il progetto, ma ha scelto anche di recitare in uno dei ruoli principali. Al suo fianco compare Seth Rogen, che interpreta il marito del personaggio incarnato dalla stessa Wilde. Completano il quartetto centrale Penélope Cruz ed Edward Norton, chiamati a vestire i panni degli enigmatici vicini di casa che daranno il via agli eventi della storia. Insomma, un cast che definire stellare è poco...

Una cena destinata a cambiare ogni equilibrio

Al centro della narrazione del film The Invite si trova Joe, interpretato da Seth Rogen, un insegnante di musica disilluso, costantemente irritabile e intrappolato in una relazione ormai logorata dalla routine. Il matrimonio con Angela, interpretata da Olivia Wilde, attraversa infatti una fase di profonda stanchezza, segnata anche dall’assenza di intimità.

L’equilibrio già fragile della coppia viene ulteriormente incrinato quando Angela comunica al marito, soltanto pochi minuti prima dell’inizio della serata, di aver invitato a cena i vicini che abitano al piano superiore. Si tratta di Pína, interpretata da Penélope Cruz, e Hawk, cui presta il volto Edward Norton.

I due ospiti si presentano come una coppia affascinante e particolarmente disinvolta, caratterizzata da una vita sessuale intensa e tutt’altro che discreta. Le loro movimentate attività notturne, infatti, sono da tempo fonte di esasperazione per Joe, costretto regolarmente a restare sveglio a causa dei rumori provenienti dall’appartamento soprastante.

Tra desideri nascosti, insicurezze e una proposta destinata a sconvolgere tutto

Quella che dovrebbe essere una semplice cena tra vicini si trasforma progressivamente in un confronto molto più profondo e destabilizzante. Nel corso della serata, il comportamento aperto e senza inibizioni di Pína e Hawk costringe Angela e Joe a interrogarsi sugli aspetti più nascosti della propria relazione.

Repressioni, fragilità personali, desideri mai affrontati e insicurezze emergono progressivamente, portando la coppia a mettere in discussione equilibri che sembravano ormai consolidati. A rendere la situazione ancora più delicata sarà infine l’arrivo della celebre proposta “indecente”, destinata a cambiare il tono dell’incontro e a condurre la vicenda verso sviluppi inattesi.

In attesa dell’uscita del 26 giugno nelle sale statunitensi, il nuovo trailer ufficiale e il poster di The Invite offrono così un’ulteriore anticipazione di una commedia che riprende un soggetto già adattato in diversi Paesi, affidandolo questa volta allo sguardo registico di Olivia Wilde e a un cast composto da Seth Rogen, Penélope Cruz ed Edward Norton.