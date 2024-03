Olivia Wilde compie 40 anni, i suoi successi al cinema e in tv. FOTO

6/12 ©Webphoto

I DOCUMENTARI - È poi nel cast di Third Person e interpreta Liza in Legami di sangue (Deadfall). Ha recitato ed è stata produttrice esecutiva in Drinking Buddies - Amici di bevuta. Negli anni ha anche realizzato diversi documentari sociali: da Haiti post-terremoto ed epidemia di colera a quello, per la serie Half the Sky, sulla condizione delle donne in Kenya. Si è occupata dell’uragano Sandy, dell’epidemia di Ebola (le è valsa la nomination all’Oscar come miglior corto documentario). In Fear Us Women racconta una volontaria contro l’Isis in Siria