Harry Styles e Olivia Wilde, la foto del bacio in Italia

Vacanze in Italia: Harry Styles e Olivia Wilde in vacanza in Toscana

Harry Styles, il successo

approfondimento

Don't Worry Darling, Olivia Wilde parla di Harry Styles sul set

Nel frattempo Harry Edward Styles, questo il nome all’anagrafe continua a inanellare un successo dietro l’altro. Infatti, l’artista britannico è reduce dalla vittoria ai Brit Awards 2021 nella categoria British Single grazie a Watermelon Sugar.

Pochi mesi fa la voce di Golden ha trionfato anche alla sessantatreesima edizione dei Grammy Awards come Best Pop Solo Performance. Inoltre, il suo ultimo album Fine Line ha conquistato un disco di platino in patria per aver venduto più di 400.000 copie.