Vacanze in Italia: Harry Styles e Olivia Wilde in vacanza in Toscana

Harry Styles e Olivia Wilde sono in Italia. La coppia è stata avvistata in Toscana, precisamente a Porto Ercole, dove pare proprio stiano trascorrendo una vacanza romantica.

Harry Styles e Olivia Wilde insieme in Toscana approfondimento Harry Styles e Olivia Wilde per i media americani sarebbero una coppia "Harry è stato visto fare una pausa sulla spiaggia di Porto Ercole dopo aver terminato le riprese di 'My Policeman' a Londra", ha detto una fonte in esclusiva a Page Six. Il sito di gossip ha poi precisato che Olivia Wilde ha aggiunto la vacanza italiana al suo programma dopo aver trascorso del tempo con il figlio, Otis, 7 anni, e la figlia, Daisy, 4, avuti dall'ex fidanzato Jason Sudeikis. "Anche Olivia è stata a Londra, per passare del tempo con i suoi figli, che sono lì con Jason", ha detto la fonte. “Olivia è rimasta con i suoi figli, poi è volata a Porto Ercole per raggiungere Harry”.

Il cantante era stato avvistato mentre si divertiva da solo su una spiaggia di Venezia, prima di spostarsi in Toscana e di riunirsi alla fidanzata. Page Six ha riferito in esclusiva che Styles, 27 anni, e Wilde, 37, si frequentano da gennaio dopo essersi incontrati sul set del thriller psicologico, "Don't Worry Darling", interpretato dall'ex One Direction e diretto dall'attrice e regista. Olivia è stata poi vista mentre portava via alcune borse dalla casa che una volta condivideva con Sudeikis per trasferirle a casa di Styles, a febbraio. Le due star hanno iniziato a vedersi dopo la rottura di lei con il comico del "Saturday Night Live", avvenuta nel novembre 2020.