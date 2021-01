Harry Styles e Olivia Wilde, per i media americani sarebbero una coppia

Pare che il cantante e l'attrice si siano avvicinati durante le riprese del film “Don't Worry Darling”. I due lo scorso weekend sono stati avvistati insieme, mano nella mano Condividi:

Harry Styles, 26 anni, e Olivia Wilde, 36, potrebbero essere la prima coppia del 2021. Secondo i media americani il cantante britannico e l'attrice e regista statunitense, infatti, si starebbero frequentando. Harry Styles e Olivia Wilde nuova coppia? Harry Styles e Olivia Wilde si sono conosciuti sul set del film “Don’t Worry Darling”, diretto e interpretato proprio da Olivia Wilde. Il cantante di “Watermelon Sugar” interpreta il protagonista maschile della pellicola. Una fonte ha detto al MailOnline: "Olivia e Harry si sono avvicinati e la coppia ha passato molto tempo insieme nelle ultime settimane. È stata vista a casa di lui in diverse occasioni". La coppia è stata vista tenersi per mano al matrimonio dell'agente di Harry al San Ysidro Ranch di Montecito, in California, durante il fine settimana. Non solo: in alcuni scatti pubblicati da Page Six, vede l'ex membro degli One Direction sorridente mentre cammina mano nella mano con Olivia al matrimonio. Secondo quanto riportato dal sito, i due sono arrivati al matrimonio a bordo di un'auto decappottabile retrò.

approfondimento Harry Styles, è uscito il video di Treat People With Kindness Secondo le fonti del MailOnline, invece, Harry al matrimonio avrebbe presentato Olivia come “la sua fidanzata”. Prima di questo, i media statunitensi hanno vociferato che Harry e Olivia hanno trascorso del tempo da soli a casa di James Corden con il conduttore del “Late Late Show”. Una fonte ha dichiarato al MailOnline: "Questa relazione tra Harry e Olivia è nuova. Olivia ha diretto Harry nel film a Palm Springs e c'erano letteralmente 10 persone sul set, perché aderivano rigorosamente alle regole COVID(LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Harry aveva soggiornato a casa di James Corden vicino a Palm Springs durante le riprese, quindi sono stati in grado di restare da soli e mantenere la loro relazione molto segreta. Quindi tutti sono rimasti davvero sorpresi, e piuttosto felici, quando Harry ha portato Olivia come sua compagna al matrimonio e l'ha presentata come la sua ragazza”. La fonte ha aggiunto che a Harry non importa del divario di età di 10 anni, l'ha tenuta per mano e l'ha baciata apertamente alle nozze.