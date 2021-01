Harry Styles, è uscito il video di Treat People With Kindness

Harry Styles: il videoclip da milioni di visualizzazioni

Più di undici milioni di visualizzazioni su YouTube nel giro di pochi giorni, Harry Edward Styles, questo il nome all’anagrafe, ha messo a segno un nuovo successo. Il filmato, completamente in bianco e nero, vede protagonista il cantante che porta il pubblico in un viaggio nel passato: al suo fianco Phoebe Waller-Bridge, celebre attrice britannica che annovera serie televisive e pellicole di enorme successo nella sua carriera.

Il video ha immediatamente conquistato il pubblico che ha apprezzato il lavoro di Harry Styles e il testo del brano in cui si invita a trattare amorevolmente gli altri: “Maybe we can / Find a place to feel good / And we can treat people with kindness / Find a place to feel good”.