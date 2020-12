Harry Styles, i concerti in Italia rinviati a data da destinarsi

Ancora un rinvio per i concerti di Bologna e Torino, il tour in Europa verrà riprogrammato

È già trascorso un anno dall’uscita di “ Fine Line ”, secondo album di inediti di Harry Styles ( FOTO ) . Il cantautore ha celebrato l’anniversario con un post sui social dove ha ringraziato tutti i fan per continuare ad ascoltare la sua musica. Si sente eternamente grato per la possibilità avuta ma allo stesso tempo dispiaciuto perché a distanza di un anno Harry Styles non ha ancora avuto l’opportunità di presentare la sua musica dal vivo. Anche i concerti in Italia sono infatti rimandati a data da destinarsi . Dopo vari slittamenti si era pensato di rinviare tutto al 2021 ma l’emergenza sanitaria ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ) ha portato ad un ennesimo rinvio. Per questo gli eventi saranno riprogrammati e fissate in altre date. Live Nation è già al lavoro per determinare i nuovi appuntamenti con Harry Styles.

Lo stesso Harry Styles ne ha parlato sui social sottolineando l’amarezza per il nuovo rinvio delle date in Europa, comprese quelle previste a Bologna e Torino : “La salute e la sicurezza di tutti rimane la nostra priorità, per questo sono costretto sfortunatamente a posticipare gli show nel Regno Unito ed Europa previsti per febbraio e marzo 2021 . Spero davvero di poter fare questi show e saprò dirvi quando sarà possibile farli nel nuovo anno. Non vedo l’ora di vedervi tutti in tour appena sarà sicuro poterlo fare”. Il tour è stato organizzato per essere di supporto all’album “Fine Line” che in Italia ha venduto oltre 50 mila copie, mentre nel Regno Unito ha superato le 300 mila copie. Un successo internazionale confermato dal superamento del milione di copie vendute negli Stati Uniti grazie anche al grande riscontro ottenuto dai singoli “Fine Line”, “Watermelon Sugar”, “Adore You”, “Lights Up”, “Falling” e “Golden”. Oltre 163 milioni di visualizzazioni per il video di “Watermelon Sugar”, singolo che ha permesso ad Harry Styles di conquistare la vetta dei singoli più venduti negli Stati Uniti durante l’estate.

Il video di “Golden” e i 10 anni degli One Direction

Forte il legame di Harry Styles con l’Italia anche per l’album “Fine Line”. Il video di “Golden”, l’ultimo singolo pubblicato, è stato girato nella località Pontone in Costiera Amalfitana. Lo stesso artista aveva scelto però Maiori nel Golfo di Salerno come location ideale anche perché ha la spiaggia più lunga dell’intera Costa d’Amalfi. Impossibilitati a girare in sicurezza per l’arrivo di centinaia di fan, alcune scene sono state girate a Pontone, una frazione del comune Scala, poco distante Ravello. Harry Styles è rimasto qualche giorno in Italia a fine settembre ed è stato spesso immortalato tra le strade dei paesi della Costiera.

Il 2020 è stato un anno di successi per Harry Styles ma ha anche segnato il decimo anniversario dalla nascita degli One Direction (FOTO). Per celebrare l’evento Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne, Zayn Malik e Louis Tomlinson hanno inaugurato un sito web che traccia la storia del gruppo, dalla prima audizione ad X Factor fino alla scelta di prendersi una pausa e dedicarsi ai progetti solisti. Un vero e proprio archivio con playlist esclusive, un video del gruppo per salutare i fan, video musicali, opere d’arte, spettacoli televisivi, dietro le quinte e tanti contenuti inediti.