Harry Styles e Florence Pugh, le foto sul set di Don’t Worry Darling

Don’t Worry Darling è il titolo del film che vedrà Olivia Wilde nel ruolo di regista e attrice, nel cast Harry Styles, Florence Pugh, Chris Pine, KiKi Layne, Gemma Chan e Nick Kroll. Non ci sono notizie riguardanti trama e data di distribuzione della pellicola, ma stando a quanto riportato dal magazine E! , la storia sarebbe ambientata negli anni ’50 e vedrebbe la voce di Watermelon Sugar e Florence Pugh nei panni della coppia protagonista.

L’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ) ha comportato rallentamenti, rinvii e stop nel mondo dello spettacolo, tra i settori coinvolti anche quello della settima arte. Dopo una pausa per un caso di positività al COVID-19, le riprese della pellicola sono ripartite.

Harry Styles eletto Hitmaker of the Year da Variety

Harry Styles: il recente successo di Fine Line

approfondimento

I migliori film di Florence Pugh

Nel frattempo Harry Styles continua godersi i successi dell’ultimo album Fine Line, certificato disco di platino negli Stati Uniti d’America per aver venduto più di un milione di copie.

Il cantante, classe 1994, ha conquistato anche ben tre nomination alla sessantatreesima edizione dei Grammy Awards nelle categorie Best Pop Vocal Album, Best Pop Solo Performance e Best Music Video.