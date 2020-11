Harry Styles eletto Hitmaker of the Year da Variety

Shirley Halperin, Executive Editor di Variety: "Quest’anno è stato un punto di svolta per il settore musicale ma l’industria è riuscita a riadattarsi"

Harry Styles: la vittoria

approfondimento

Nelle scorse ore Variety ha annunciato l’assegnazione del premio Hitmaker of the Year al cantante britannico Harry Styles (FOTO), grande protagonista della scena musicale grazie all’ultimo album Fine Line.

Il 3 dicembre Variety terrà virtualmente l’evento Hitmakers per celebrare i vincitori dei premi, queste le parole di Shirley Halperin, Executive Editor del magazine: "Quest’anno è stato un punto di svolta per il settore musicale ma l’industria è riuscita a riadattarsi con artisti, creator e dirigenti in grado di pubblicare e promuovere nuove canzoni nonostante queste circostanze davvero difficili.”.

Shirley Halperin ha poi aggiunto: “Il nostro programma Hitmakers celebra quegli artisti dietro le quinte che fanno in modo che la musica venga ascoltata. Sentite congratulazioni a tutti per gli incredibili obiettivi raggiunti”.