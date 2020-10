Harry Styles, ecco il video "Golden" girato a Maiori

Il cantautore conquista le tendenze di YouTube grazie al nuovo video girato in Costiera Amalfitana

approfondimento Harry Styles: 5 curiosità sulla popstar Primo nelle tendenze e quasi 15 milioni di visualizzazioni in circa 18 ore. Il video di “Golden” di Harry Styles (CURIOSITA’ - FOTO PIU’ BELLE) ha subito conquistato i fan dell’artista e hanno catturato l’attenzione soprattutto dei followers italiani. Le immagini infatti ritraggono l’ex One Direction sulla Costiera Amalfitana, tra Amalfi e Maiori. Harry Styles ha trascorso alcuni giorni in Campania e la notizia della sua presenza aveva scatenato l’entusiasmo di coloro che avrebbero voluto incontrarlo. Proprio per questo le immagini si sarebbero dovute, inizialmente, realizzare tra i tornanti della strada statale 163 tra i comuni di Maiori e Minori, ma la produzione ha dovuto cambiare la location.

Harry Styles in Costiera Amalfitana per “Golden” Nel video di “Golden” il cantante balla in una stradina che conduce al borgo di Pontone, col cielo che diventa roseo per il tramonto. Inoltre si tuffa dagli scogli del lido “Acquachiara” di Maiori facendo ammirare le acque cristalline della costiera. Diretto da Ben e Gabe Turner, il video di tre minuti e mezzo - girato in Italia durante la pandemia di coronavirus – vede Styles indossare una camicia bianca a maniche lunghe, un cappello giallo con pantaloni lunghi e una giacca azzurra. Presente anche alcune scene a torso nudo mentre nuota nelle acque di Maiori.

Harry Styles aveva dichiarato a marzo di voler sfruttare la quarantena per imparare l’italiano: "Un po' difficile ma va tutto bene, è un periodo molto strano, ma sto solo facendo attenzione, ascoltando musica e suonando. Adesso è il momento perfetto per imparare una nuova abilità o provare un nuovo hobby. Non abbiamo altro che tempo. Stavo imparando l'italiano e stavo facendo alcuni corsi di lingua dei segni”.