Harry Styles in abiti da uomo e da donna su copertina Vogue: polemica

Il cantante immortalato sulla cover del magazine in giacca da smoking e abito lungo lancia un altro messaggio a favore della “gender fluidity”. La commentatrice pro-Trump Candace Owens: “Ridateci i maschi macho”. Olivia Wilde: “Sei patetica”

Giacca da smoking maschile e abito da sera lungo femminile. Il look scelto da Harry Styles per la copertina del numero di Vogue America di dicembre ha scatenato le polemiche sui social. “Ridateci i maschi macho”, ha scritto la commentatrice pro-Trump Candace Owens, accendendo lo scontro a colpi di post e tweet. “Sei patetica”, ha ribattuto Olivia Wilde, l’attrice e regista che ha scelto Styles per il suo prossimo film con Florence Pugh.

Harry Styles: “Tanta gioia nel giocare con i vestiti”

Styles nella foto che apre il magazine appare in abiti creati per lui dall'amico Alessandro Michele di Gucci, lanciando un messaggio sul tema della "gender fluidity". "È come qualsiasi cosa: ogni volta che stai alzando barriere nella tua vita, stai solo limitando te stesso. C'è così tanta gioia da provare nel giocare con i vestiti. Non ho mai pensato troppo a cosa significa", dice Styles nell'intervista pubblicata da Vogue.

L’attacco di Candace Owens e le proteste

Dichiarazioni e immagini che non sono piaciute a Candace Owens. "Non c'è società che può sopravvivere senza uomini forti", ha scritto su Twitter la commentatrice di destra. "In Occidente la progressiva femminilizzazione dei nostri uomini mentre il marxismo viene insegnato ai nostri figli non è una coincidenza, è un attacco diretto", ha attaccato la Owens scatenando una bufera di proteste in Rete da parte dei fan del cantante e non solo.