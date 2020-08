Olivia Wilde torna alla regia: un film Marvel tutto al femminile

In arrivo una pellicola su Spider Woman? L’artista firma con la Sony e pensa a un cinecomic tutto in rosa

Arrivano grosse novità in casa Marvel. Olivia Wilde ha infatti firmato un contratto con la Sony Pictures per dirigere un film, definito “al femminile”, proprio sul celebre universo fumettistico. Prosegue così il percorso di rinnovamento nel settore dei cinecomic, l’obiettivo è quello di rendere questo genere non soltanto maschile ma di esplorare nuovi territori e di ampliare il mercato. Proprio per questo motivo la casa cinematografica ha deciso di legarsi all’artista statunitense, pronta a rivestire i panni di regista e a tornare dietro la macchina da presa per girare un possibile blockbuster. Nelle ultime settimane si era parlato di un possibile film su “Spider Woman” (la controparte femminile dell’Uomo Ragno), ma non sono arrivate conferme o smentite ufficiali in merito all’argomento.

IL NUOVO FILM DI OLIVIA WILDE: TUTTE LE ANTICIPAZIONI. POSSIBILE “SPIDER WOMAN”

Per il momento non si sa molto sulla pellicola che verrà diretta dalla 36enne nativa di New York. La sceneggiatura sarà di Katie Silberman, che è già stata autrice di “Booksmart – La rivincita delle sfigate”, ovvero proprio l’esordio di Olivia Wilde alla regia. Non sono ancora emerse, invece, delle indiscrezioni riguardo al cast: non si sa nulla delle operazioni di selezione e dei profili in fase di valutazione. È già ufficiale che esiste una bozza della sceneggiatura (scritta da Gary Spinelli) e che Amy Pascal figura come produttrice del film.

Quale sarà la trama? Si è parlato di un possibile “Spider Woman”, non ci sono ufficialità ma l’ipotesi è avvalorata anche dal fatto che la stessa Olivia Wilde ha condiviso la notizia riguardo alla firma con Sony e ha commentato postando l’emoji di un ragno. Sarà davvero così o magari è una strategia adottata per depistare gli appassionati? L’eroina è già apparsa in diverse occasioni sul grande schermo: l’originale è stata Jessica Drew, poi il ruolo è stato interpretato da Julia Carpenter, Mattie Franklin, Charlotte Witter e infine da Gwen Stacy.