Don’t Worry Darling, Dakota Johnson nel film di Olivia Wilde

L'attrice di Cinquanta sfumature di grigio e seguenti reciterà nel prossimo film di Olivia Wilde. La conferma giunge dalla webzine Deadline, secondo cui Dakota Johnson (FOTO) si unirà a Florence Pugh, Shia LaBeouf e Chris Pine nel thriller psicologico Don’t Worry, Darling.

Don’t Worry Darling, cosa sappiamo del film

La pellicola è ambientata in una comunità isolata e utopica nel deserto della California degli anni Cinquanta: la sceneggiatura è affidata a Katie Silberman, già alla revisione dello script de La rivincita delle sfigate, e dietro alla macchina da presa c’è Olivia Wilde, che compare anche fra gli interpreti. Il film si avvale di un cast stellare, che vede la reunion di Dakota Johnson e Shia LaBeouf: i due hanno lavorato insieme nel successo indipendente del 2019 In viaggio verso un sogno - The Peanut Butter Falcon, titolo diretto da Tyler Nilson e Michael Schwartz. Anche per Chris Pine, che vedremo nel reboot del cult anni Novanta con Val Kilmer Il Santo, ci sono alcuni volti noti: l’attore ha recitato al fianco di Florence Pugh in Outlaw King - Il re fuorilegge (2018), mentre qualche tempo prima ha lavorato insieme alla Wilde in Una famiglia all'improvviso (2012).

Dakota Johnson, non solo Cinquanta sfumature di grigio

La Johnson, che esordisce al cinema da bambina ma si fa conoscere dal pubblico internazionale solo nel 2015 grazie al ruolo di Anastasia, nella trilogia ispirata ai romanzi dell’autrice inglese E. L. James, dismette i panni della cattiva ragazza per recitare, fra gli altri, nel titolo biografico Black Mass - L'ultimo gangster di Scott Cooper al fianco di Johnny Depp e nella commedia Single ma non troppo, con Rebel Wilson, Alison Brie e Leslie Mann. Fra le sue collaborazioni più importanti, quella con Luca Guadagnino: il regista italiano sceglie la Johnson per il cast del thriller A Bigger Splash (2015) e, nel 2016, le affida il ruolo di protagonista nei panni di Susie Bannon nel remake di Suspiria. Quest’anno l’attrice prenderà parte alla commedia romantica L'assistente della star di Nisha Ganatra, con Tracey Ellis Ross, Bill Pullman e Ice Cube, atteso per l’estate.







I successi di Olivia Wilde

Conosciuta per la sua partecipazione ad alcune note serie per il piccolo schermo, Vinyl la più recente, Olivia Wilde fa il salto di qualità quando viene scelta per interpretare Quorra nello sci-fi del 2010 Tron: Legacy, diretto da Joseph Kosinski. Ritroviamo la star in Rush (2013), Lei (2013), La formula della felicità (2014) e Third Person (2015), girato con star del calibro di James Franco, Liam Neeson, Mila Kunis, Adrien Brody e Kim Basinger. Don’t Worry Darling sarà il suo secondo esperimento ad Hollywood come regista, dopo l’esordio dello scorso anno con La rivincita delle sfigate.







