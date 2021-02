Olivia Wilde: “È difficile trovare finanziamenti per film incentrati su storia di donne”

Nelle settimane precedenti alcuni scatti della voce di Watermelon Sugar (FOTO) hanno conquistato i social, ora una sua nuova foto ha attirato l’attenzione del pubblico. Olivia Wilde ha deciso di raccontare la professionalità dell’attore.

La regista ha dichiarato: “Una cosa poco nota: la maggior parte degli attori non intende interpretare ruoli secondari in film con protagoniste le donne. L’industria li ha cresciuti con l’idea che accettare questi ruoli diminuisca il loro potere (ad esempio il valore finanziario), che è uno dei motivi per cui è difficile trovare finanziamenti per film incentrati su storie di donne”.

Olivia Wilde ha poi aggiunto: “Non è uno scherzo, è davvero difficile trovare attori che riconoscano che potrebbe valer la pena puntare i riflettori su una donna”.