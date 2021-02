Don't Worry Darling, le nuovo foto di Harry Styles dal set del film

Nelle scorse ore alcuni scatti del cantante e attore hanno conquistato il pubblico, curioso di vederlo in questo nuovo progetto cinematografico Condividi:

In queste settimane Harry Styles, classe 1994, è impegnato con le riprese della pellicola Don’t Worry Darling per la regia di Olivia Wilde. Nelle scorse ore alcuni scatti ritraenti il cantante sul set hanno conquistato i social, grande attesa da parte del pubblico per il nuovo progetto della voce di Golden.

Harry Styles: le foto approfondimento Harry Styles compie 27 anni: la fotostoria del cantante di Golden Dal successo con la boy band One Direction all’affermazione come cantante e attore, negli ultimi anni Harry Edward Styles, questo il nome all’anagrafe, ha inanellato un successo dietro l’altro mettendo d’accordo pubblico e critica. Ora, la voce di Watermelon Sugar (FOTO) si trova sul set del film al fianco di Florence Pugh e alcune foto del cantante sono state pubblicate sui social aumentando la curiosità del pubblico. Nel cast del film troviamo anche Chris Pine, Kiki Layne e Gemma Chan. Non ci sono notizie per quanto riguarda la possibile data di distribuzione nelle sale cinematografiche, non resta quindi altro da fare che attendere per conoscere tutti gli sviluppi futuri.