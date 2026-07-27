Emma Roberts si è sposata con Cody John

Emma Roberts e Cody John si sono sposati sabato 25 luglio in Idaho, nella residenza privata della famiglia di lui a Sun Valley. La cerimonia, che era stata annunciata da TMZ , si è svolta all'aperto, con gli sposi che si sono scambiati le promesse su un punto panoramico a picco sul lago, con gli invitati seduti su un grande prato soleggiato. Page Six ha pubblicato delle foto esclusive dall'alto dell'evento, scatti che hanno consentito ai fan di sbirciare i look degli sposi e di cogliere tra gli invitati anche Julia Roberts vestita con un dress da giorno con le rouches. I dettagli del look della sposa sono però arrivati da Vogue che a una settimana dal Sì ha seguito l'attrice all'ultima prova degli abiti per il grande giorno nell'atelier di Monique Lhuillier , dal quale provengono i due wedding dress realizzati su misura per la star.

L'abito da sposa, antico e romantico

Emma Roberts e Cody John si sono sposati, a quattro anni dall'inizio della loro frequentazione e due anni dopo l'arrivo della proposta con l'anello, risalente al luglio del 2024.

L'attrice, che è già mamma di un bambino nato nel 2020 dalla precedente relazione con Garrett Hedlund, non era mai stata sposata.

Per le sue nozze ha scelto l'eleganza contemporanea di Monique Lhuillier, Maison punto di riferimento per molte spose celebri e per i look da red carpet di numerose star, e due abiti, uno per la cerimonia e uno per il party, che rispecchiano il suo stile.

Il primo abito è romantico e ispirato al mondo antico, che da sempre ossessiona l'attrice di American Horror Story e Scream Queen.

A Vogue ha detto: "Volevo un po' sembrare un fantasma, una piccola bambola fantasma antica".

Così con la designer ha scelto una tonalità di bianco sporco che in Atelier è "rosa antico" (anche questo significativo, il secondo nome di Emma Roberts è Rose) per un design drappeggiato e leggero.

Il dress si avvolge al corpo come garze sottili. La gonna è caratterizzata da uno spacco laterale e da uno strascico medio.

La sposa è arrivata con la chioma bionda sciolta e lo sguardo velato da una mascherina ricamata riccamente, un dettaglio di stampo couture abbastanza unico, che poi è diventato una fascia per i capelli. La creazione esclusiva di chiffon ha richiesto oltre mille ore di lavorazione ed è stata pensata per essere trasformata durante la giornata.

Lo sposo era in smoking nero, dal fit slim, col papillon.