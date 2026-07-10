La molto attesa nuova stagione dello show di culto di Ryan Murphy e Brad Falchuk debutta negli Stati Uniti il prossimo 24 settembre. Per celebrare il lancio della data e del titolo del nuovo ciclo di episodi, le protagoniste sono apparse vestite di nero sul set di Manhattan Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

American Horror Story tornerà in tv nel cuore dell'autunno, in tempo per la Spooky Season, confermano FX e Hulu, che distribuiscono lo show negli Stati Uniti dal 24 settembre.

In attesa di conoscere la data del debutto italiano del primo episodio della nuova stagione, che arriverà in streaming su Disney+ e sarà visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick, i fan possono iniziare ad entusiasmarsi con gli scatti del cast provenienti dal set di New York.

Emma Roberts, Frances Conroy, Gabourey Sidibe, Sarah Paulson, Leslie Grossman, Avantika Vandanapu e Alex Consani hanno marciato compatte a Soho, Manhattan, coi loro abiti da strega, i cappelli con la falda larga, e gli ombrelli in tinta.

Glamour e minacciose, hanno fatto la loro prima apparizione di gruppo online, nel giorno della comunicazione della data di rilascio del primo nuovo episodio della stagione che, alla fine, si chiamerà semplicemente "13".

Il ritorno della congrega della stagione 3 American Horror Story 13 sarà una stagione imperdibile per i fan della serie cult, già eccitati alla notizia di grandi ritorni nello show, su tutti quello della leggendaria Jessica Lange la cui ultima partecipazione alla serie risale al 2018, e le tante new entry, da Ariana Grande a Paul Anthony Kelly.

Il nuovo ciclo di episodi vedrà il ritorno in scena delle streghe di Coven, la terza stagione di American Horror Story, andata in onda tra il 2013 e il 2014.

Ufficialmente, la nuova trama estenderà la precedente, anche se i dettagli sono ancora top secret.

La tradizione di incrociare le storyline dell'universo narrativo di AHS è ben nota agli spettatori della serie che si aspettano anche qui crossover inediti.

Ci sarà molto da dire, dal momento che il cast messo insieme è foltissimo. Berto Colón e Joey Pollari figurano tra i debuttanti nello show.

C'è chi parla anche di di un ritorno di Mena Suvari, Matt Fraser e John Carroll Lynch nei panni dei personaggi interpretati nelle passate stagioni. Vedi anche American Horror Story: Delicate. Il trailer della Parte 2

Il cast di American Horror Story 13 sul set di Manhattan - ©Getty

Le new entry del cast Mentre il puzzle della stagione 13 di American Horror Story si va componendo in vista dell'uscita della stagione a fine settembre, la congrega delle streghe è sul set a Manhattan, più in forma che mai coi black look così simili a quelli già visti in passato che riportano gli spettatori ai primi anni della serie antologica, punta di diamante delle produzioni di genere di Ryan Murphy.

Nelle foto scattate a Soho, spiccano le nuove arrivate, Leslie Grossman, Avantika e la top model Alex Consani, accanto a Sarah Paulson, alias Cordelia Goode, Emma Roberts e Frances Conroy, storiche interpreti in diverse stagioni della serie.

"Abbiamo ricostruito l’intera Robichaux Academy”, comunicò Ryan Murphy alcuni mesi fa alimentando il sogno dei fan di vedere uno sviluppo di una delle stagioni più apprezzate della serie che va in onda dal 2011. Vedi anche Sarah Paulson compie 50 anni. I ruoli più famosi. FOTO

Il ritorno dei volti storici La tredicesima stagione di American Horror Story è in lavorazione dallo scorso aprile.

Le location sfruttate suggeriscono una ripresa di spunti narrartivi delle stagioni 1 (Murder House), 5 (Hotel) e 8 (Apocalypse).

Quanto al cast, sappiamo anche del ritorno di Billie Lourd, Evan Peters e Angela Bassett, altri volti cult dello show.

Ci sarà anche una parte per John Waters, il regista statunitense classe 1946 di Pink Flamingos e Hairspray, partecipazione confermata da lui stesso in un ruolo ancora top secret.