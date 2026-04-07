American Horror Story 13, le prime foto della serie tv con Jessica LangeSerie TV
L'attrice tornerà nello show dopo otto anni, ma non è ancora noto se interpreterà un vecchio o un nuovo personaggio
La Ryan Murphy Productions ha pubblicato tre foto dal set della tredicesima stagione della serie tv antologica American Horror Story. Nelle immagini, Jessica Lange si affaccia di spalle a una vecchia finestra, vestita in abito blu e con indosso un paio di scarpe col tacco. Gli scatti segnano così il ritorno allo show dell’attrice dopo otto anni. Lange, infatti, aveva già recitato nella prima stagione nel ruolo di Constance Langdon, nella seconda nel ruolo di Suor Jude Martin, nella terza nel ruolo di Fiona Goode, nella quarta nel ruolo di Elsa Mars e nell’ottava come guest star, ancora una volta nel ruolo di Constance Langdon. Ora, invece, non è ancora noto se interpreterà il vecchio personaggio o un nuovo volto. In ogni caso, le foto sul set hanno acceso l’entusiasmo dei fan, soprattutto perché, in un’intervista rilasciata nel 2025 a una stazione radio irlandese, l’attrice aveva dichiarato di aver chiuso con American Horror Story. “Oh, no. Voglio dire, non lo faccio da più di 10, 12 anni, quindi no, non lo farò”. Il cast della tredicesima stagione della serie tv include anche altri membri fissi del cast, come Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe e Leslie Grossman. Tra le new entry ci sarà invece Ariana Grande, che aveva già collaborato con i creatori Ryan Murphy e Brad Falchuk nella serie tv horror Scream Queens del 2015.
CHI È JESSICA LANGE
Nata il 20 aprile 1949 a Cloquet, nel Minnesota, Jessica Lange ha vinto due Premi Oscar, rispettivamente come Miglior attrice non protagonista per il film Tootsie nel 1983 e come Miglior attrice protagonista per il film Blue Sky nel 1995. Nella carriera ha anche vinto tre Emmy Awards, cinque Golden Globes, uno Screen Actors Guild Award e un Tony Award.
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LE PAURE COLLETTIVE DI AHS
La serie tv antologica American Horror Story è stata creata da Ryan Murphy e Brad Falchuk per esplorare paure collettive. Ogni ragione racconta una storia horror diversa con temi, epoche e personaggi distinti, che sono spesso interpretati dagli stessi attori. La prima stagione, Murder House del 2011, segue una famiglia che si trasferisce in una casa infestata da spiriti vendicativi. La seconda stagione, Asylum del 2012, è ambientata in un manicomio degli anni Sessanta tra esperimenti, possessioni e follia. La terza stagione, Coven del 2013, racconta la lotta per la sopravvivenza tra giovani streghe di New Orleans. La quarta stagione, Freak Show del 2014, si concentra su un circo di “mostri” nella Florida degli anni Cinquanta. La quinta stagione, Hotel del 2015, unisce vampirismo, arte e morte in un albergo di Los Angeles. La sesta stagione, Roanoke del 2016, gioca sul confine tra realtà e finzione televisiva. La settima stagione, Cult del 2017, esplora la paranoia politica americana post-elezioni 2016. L’ottava stagione, Apocalypse del 2018, intreccia Murder House e Coven e narra l’ascesa dell’Anticristo. La nona stagione, 1984 del 2019, omaggia gli slasher degli anni Ottanta. La decima stagione, Double Feature del 2021, divide la storia tra vampiri e alieni. L’undicesima stagione, NYC del 2022, e la dodicesima stagione, Delicate del 2023-2024, affrontano temi di identità, maternità e paura contemporanea.
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L'attrice è nata il 17 dicembre 1974 a Tampa, in Florida. Da piccola si è però spostata a New York, dove la sua carriera è iniziata a teatro. Da lì il passaggio al piccolo e al grande schermo. Anni di gavetta e parti minori l'hanno portata pian piano al successo. Spiccano le sue otto stagioni in AHS, grazie alle quali è diventata uno dei volti più riconosciuti del filone horror psicologico moderno. Per il ruolo di Marcia Clark in American Crime Story: Il caso O.J. Simpson ha vinto Emmy e Golden Globe