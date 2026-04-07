L'attrice tornerà nello show dopo otto anni, ma non è ancora noto se interpreterà un vecchio o un nuovo personaggio

La Ryan Murphy Productions ha pubblicato tre foto dal set della tredicesima stagione della serie tv antologica American Horror Story. Nelle immagini, Jessica Lange si affaccia di spalle a una vecchia finestra, vestita in abito blu e con indosso un paio di scarpe col tacco. Gli scatti segnano così il ritorno allo show dell’attrice dopo otto anni. Lange, infatti, aveva già recitato nella prima stagione nel ruolo di Constance Langdon, nella seconda nel ruolo di Suor Jude Martin, nella terza nel ruolo di Fiona Goode, nella quarta nel ruolo di Elsa Mars e nell’ottava come guest star, ancora una volta nel ruolo di Constance Langdon. Ora, invece, non è ancora noto se interpreterà il vecchio personaggio o un nuovo volto. In ogni caso, le foto sul set hanno acceso l’entusiasmo dei fan, soprattutto perché, in un’intervista rilasciata nel 2025 a una stazione radio irlandese, l’attrice aveva dichiarato di aver chiuso con American Horror Story. “Oh, no. Voglio dire, non lo faccio da più di 10, 12 anni, quindi no, non lo farò”. Il cast della tredicesima stagione della serie tv include anche altri membri fissi del cast, come Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe e Leslie Grossman. Tra le new entry ci sarà invece Ariana Grande, che aveva già collaborato con i creatori Ryan Murphy e Brad Falchuk nella serie tv horror Scream Queens del 2015.

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CHI È JESSICA LANGE Nata il 20 aprile 1949 a Cloquet, nel Minnesota, Jessica Lange ha vinto due Premi Oscar, rispettivamente come Miglior attrice non protagonista per il film Tootsie nel 1983 e come Miglior attrice protagonista per il film Blue Sky nel 1995. Nella carriera ha anche vinto tre Emmy Awards, cinque Golden Globes, uno Screen Actors Guild Award e un Tony Award. Approfondimento American Horror Story 13, nel cast della serie tv anche Ariana Grande