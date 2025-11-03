American Horror Story 13, nel cast della serie tv anche Ariana Grande

Ariana Grande farà parte del cast della tredicesima stagione della serie tv antologica American Horror Story, grazie alla quale si riunirà ai creatori Ryan Murphy e Brad Falchuk, per i quali dieci anni fa aveva recitato nello show parodia del genere horror Scream Queens. Nel cast ritorneranno anche diversi personaggi fissi del franchise, che saranno interpretati da Jessica Lange, Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe e Leslie Grossman. Roberts e Lourd avevano peraltro recitato anche in Scream Queens insieme a Grande. Ha annunciato la notizia un video pubblicato sulla pagina Instagram della Ryan Murphy Productions, che mostra una schermata nera con i nomi degli attori e delle attrici scritti con il tipico font di American Horror Story e accompagnati dalla cover del brano I’ll Be Seeing You di Vera Lynn. Particolarmente significative risultano le scelte di Lange, Bassett, Bates e Sidibe, che non appaiono nella serie tv dall’ottava stagione intitolata Apocalypse del 2018. Peters e Paulson sono invece apparsi per l’ultima volta nella decima stagione intitolata Double Feature del 2021. La reunion di così tante star del passato ha indotto i fan a ipotizzare che la tredicesima stagione possa riprendere la trama della terza stagione, intitolata Coven e risalente al 2013. In fondo, American Horror Story aveva già ripreso vecchi personaggi nell’ottava stagione Apocalypse, che era un crossover tra la prima stagione Murder House del 2011, la terza stagione Coven del 2013 e la quinta stagione Hotel del 2015. La dodicesima stagione della serie tv, intitolata Delicate, è andata in onda tra il 2023 e il 2024 e includeva nel cast Roberts, Lourd, Grossman, Kim Kardashian, Matt Czuchry, Annabelle Dexter-Jones, Michaela Jaé Rodriguez, Denis O’Hare, Cara Delevingne, Julie White e Maaz Ali.