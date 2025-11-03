American Horror Story 13, nel cast della serie tv anche Ariana Grande

La cantante e attrice reciterà nei nuovi episodi della serie tv antologica che esplora paure collettive. Ritorneranno anche diversi personaggi fissi del franchise, interpretati tra gli altri da Jessica Lange, Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett ed Emma Roberts
Ariana Grande farà parte del cast della tredicesima stagione della serie tv antologica American Horror Story, grazie alla quale si riunirà ai creatori Ryan Murphy e Brad Falchuk, per i quali dieci anni fa aveva recitato nello show parodia del genere horror Scream Queens. Nel cast ritorneranno anche diversi personaggi fissi del franchise, che saranno interpretati da Jessica Lange, Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe e Leslie Grossman. Roberts e Lourd avevano peraltro recitato anche in Scream Queens insieme a Grande. Ha annunciato la notizia un video pubblicato sulla pagina Instagram della Ryan Murphy Productions, che mostra una schermata nera con i nomi degli attori e delle attrici scritti con il tipico font di American Horror Story e accompagnati dalla cover del brano I’ll Be Seeing You di Vera Lynn. Particolarmente significative risultano le scelte di Lange, Bassett, Bates e Sidibe, che non appaiono nella serie tv dall’ottava stagione intitolata Apocalypse del 2018. Peters e Paulson sono invece apparsi per l’ultima volta nella decima stagione intitolata Double Feature del 2021. La reunion di così tante star del passato ha indotto i fan a ipotizzare che la tredicesima stagione possa riprendere la trama della terza stagione, intitolata Coven e risalente al 2013. In fondo, American Horror Story aveva già ripreso vecchi personaggi nell’ottava stagione Apocalypse, che era un crossover tra la prima stagione Murder House del 2011, la terza stagione Coven del 2013 e la quinta stagione Hotel del 2015. La dodicesima stagione della serie tv, intitolata Delicate, è andata in onda tra il 2023 e il 2024 e includeva nel cast Roberts, Lourd, Grossman, Kim Kardashian, Matt Czuchry, Annabelle Dexter-Jones, Michaela Jaé Rodriguez, Denis O’Hare, Cara Delevingne, Julie White e Maaz Ali.
LE PAURE COLLETTIVE DELLE 12 STAGIONI PRECEDENTI, DAGLI SPIRITI ALLE STREGHE
La serie tv antologica American Horror Story è stata creata da Ryan Murphy e Brad Falchuk per esplorare paure collettive. Ogni ragione racconta una storia horror diversa con temi, epoche e personaggi distinti, che sono spesso interpretati dagli stessi attori. La prima stagione, Murder House del 2011, segue una famiglia che si trasferisce in una casa infestata da spiriti vendicativi. La seconda stagione, Asylum del 2012, è ambientata in un manicomio degli anni Sessanta tra esperimenti, possessioni e follia. La terza stagione, Coven del 2013, racconta la lotta per la sopravvivenza tra giovani streghe di New Orleans. La quarta stagione, Freak Show del 2014, si concentra su un circo di “mostri” nella Florida degli anni Cinquanta. La quinta stagione, Hotel del 2015, unisce vampirismo, arte e morte in un albergo di Los Angeles. La sesta stagione, Roanoke del 2016, gioca sul confine tra realtà e finzione televisiva. La settima stagione, Cult del 2017, esplora la paranoia politica americana post-elezioni 2016. L’ottava stagione, Apocalypse del 2018, intreccia Murder House e Coven e narra l’ascesa dell’Anticristo. La nona stagione, 1984 del 2019, omaggia gli slasher degli anni Ottanta. La decima stagione, Double Feature del 2021, divide la storia tra vampiri e alieni. L’undicesima stagione, NYC del 2022, e la dodicesima stagione, Delicate del 2023-2024, affrontano temi di identità, maternità e paura contemporanea.
