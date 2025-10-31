Wicked, il film con Ariana Grande in prima tv su Sky Cinema e NOW

Vincitore di due Oscar® e di un Golden Globe, Wicked arriva stasera, venerdì 31 ottobre, alle 21:15 su Sky Cinema Uno (in lingua originale sottotitolata) e su Sky Cinema Halloween (in versione doppiata), anche in streaming su NOW. Diretto da Jon M. Chu, con Ariana Grande, Cynthia Erivo, Michelle Yeoh, Jonathan Bailey e Jeff Goldblum, il film reinventa la leggenda delle streghe di Oz in chiave spettacolare e magica

Sky Cinema presenta in prima TV il grande trionfo cinematografico vincitore di due Oscar® e di un Golden Globe WICKED, adattamento musicale dell’omonimo successo di Broadway che porta sullo schermo la storia mai raccontata delle streghe di Oz, in arrivo venerdì 31 ottobre, alle 21:15 in una doppia versione: su Sky Cinema Uno con le canzoni in lingua originale sottotitolate in italiano e su Sky Cinema Halloween (canale 303), sempre alle 21:15, con le canzoni doppiate in italiano. Entrambe le versioni saranno disponibili anche in streaming su NOW e on demand, dove il film si troverà anche in 4K.

Il film, vero fenomeno cinematografico di una generazione, è basato su uno dei musical teatrali più amati e duraturi, con musiche e testi del leggendario compositore e paroliere Stephen Schwartz, vincitore di Grammy® e Oscar®, un libretto di Winnie Holzman e ispirato al romanzo di Gregory Maguire.