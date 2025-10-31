Wicked, il film con Ariana Grande in prima tv su Sky Cinema e NOW

Offerte Sky
Wicked, il musical con Ariana Grande e Cynthia Erivo in prima tv su Sky Cinema e NOW

Vincitore di due Oscar® e di un Golden Globe, Wicked arriva stasera, venerdì 31 ottobre, alle 21:15 su Sky Cinema Uno (in lingua originale sottotitolata) e su Sky Cinema Halloween (in versione doppiata), anche in streaming su NOW. Diretto da Jon M. Chu, con Ariana Grande, Cynthia Erivo, Michelle Yeoh, Jonathan Bailey e Jeff Goldblum, il film reinventa la leggenda delle streghe di Oz in chiave spettacolare e magica

Il film, vero fenomeno cinematografico di una generazione, è basato su uno dei musical teatrali più amati e duraturi, con musiche e testi del leggendario compositore e paroliere Stephen Schwartz, vincitore di Grammy® e Oscar®, un libretto di Winnie Holzman e ispirato al romanzo di Gregory Maguire.

 

 

Wicked, la trama

WICKED ha per protagoniste Cynthia Erivo nel ruolo di Elphaba, una giovane donna incompresa che deve ancora scoprire il suo vero potere, e Ariana Grande nel ruolo di Glinda, giovane brillante e popolare, cresciuta nel privilegio e animata dall’ambizione, ma ancora alla ricerca della propria identità. Le due si conoscono alla Shiz University dove nasce un’amicizia inaspettata, destinata però a cambiare dopo un incontro con il Meraviglioso Mago di Oz. Attraverso straordinarie avventure, le due giovani giungeranno a compiere i propri destini fino a diventare Elphaba la Perfida Strega dell’Ovest e Glinda la Strega Buona.

 

WICKED è diretto dall’acclamato regista Jon M. Chu. Il cast include la vincitrice dell’Oscar® Michelle Yeoh, Jonathan Bailey, Ethan Slater, Marissa Bode e Jeff Goldblum.

Con la sua regia visionaria, Jon M. Chu reinventa il mondo di Oz con energia, sensibilità e straordinari effetti speciali, catturando tutta la magia, l’emozione e la potenza musicale che hanno reso WICKED una trasposizione cinematografica indimenticabile.

