American Horror Story 12, trailer con Kim Kardashian ed Emma Roberts

È uscito il trailer ufficiale di American Horror Story 12, il nuovo capitolo della saga dell'orrore più celebre (e amata dai cultori del genere) del piccolo schermo.

La nuova stagione si intitola Delicate e uscirà il prossimo 20 settembre su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Già da questo trailer (che potete guardare nel video che trovate in testa e in fondo a questo articolo) è bene prepararsi a parecchia insonnia perché la nuova stagione toglie davvero i sonni tranquilli. Le promesse di Ryan Murphy, quindi, non vengono mai disattese, anzi.



La storia è tratta dal romanzo dal titolo Delicate Condition di Danielle Valentine, che negli Stati Uniti è stato da poco pubblicato ed è già un caso letterario, un successo enorme. Racconta di una donna che crede che una figura sinistra stia cercando di mettere a repentaglio la sua gravidanza, in stile Rosemary's Baby.

Già il teaser trailer uscito a fine agosto mostrava sequenze assai disturbanti, inserendosi pienamente (e magnificamente) nel flusso di immagini fortissime, indigeste, raccapriccianti che questa serie ha regalato al nostro inconscio, facendoci introiettare tutto il peggio che si potesse immaginare (anzi: tutto il peggio che solo Murphy e il suo team potevano immaginarsi, perché lo spettatore “medio” non arriva certo a cotanta poetica dell’orrore).



A impreziosire ancora di più questo gioiello horror saranno le tre protagoniste: le star del nuovo capitolo sono niente po' po' di meno che Kim Kardashian, Emma Roberts e Cara Delevigne. Le tre dive verranno affiancate da un cast di comprimari assai notevoli, quali Billie Lourd, Zachary Quinto, Denis O’Hare, Michaela Jaé Rodriguez, Debra Monk, Julie White, Annabelle Dexter-Jones e Odessa A’zion.



Una trama da brivido, per i nostalgici di capolavori come Rosemary's Baby

Citiamo il film di Polanski, il capolavoro dei capolavori Rosemary's Baby, non a caso: la trama del 12º atto dell'epopea horror firmata Ryan Murphy cita in qualche modo proprio la trama del romanzo di Ira Levin cui si è ispirato Roman Polanski.

La protagonista è Anna Alcott, una donna che vorrebbe tanto un bambino e che tenta quindi di fare l'equilibrista bilanciando la sua carriera da attrice e la fecondazione in vitro per coronare il sogno di maternità. A un certo punto incomincerà a sospettare che qualcuno voglia sabotare i suoi piani. Nota che i medicinali scompaiono, si accorge che gli appuntamenti con i medici vengono cambiati, annullati, cancellati senza che lei ne sappia nulla. Il marito, però, non le crede, pensa che si tratti di una sua fissazione.

Quando a un certo punto il medico le dirà che ha avuto un aborto spontaneo, Anna non ci crederà, convincendosi di essere ancora incinta, dato che sente ancora il bambino muoversi nel suo grembo. Senza addentrarci oltre nella trama per non rovinare l'attesa di questo capitolo che si preannuncia incredibile, vi lasciamo con il trailer, che potete guardare sia in alto sia in fondo al pezzo.

Kim Kardashian sarà l'antagonista di Emma Roberts La celebre imprenditrice, personaggio televisivo, star dei social e dei reality Kim Kardashian sarà la co-protagonista del nuovo capitolo della serie antologica thriller e horror. Roberts è invece ormai una “scream queen” di tutto rispetto, volto ricorrente nelle produzioni di Ryan Murphy. Emma Roberts, infatti, ha già recitato sul set di American Horror Story a partire dal 2013, da Coven (2013) a Freak Show (2014) fino a 1984 (2019), di cui era la protagonista assoluta.

Pare comunque che anche Kardashian terrà alto l’onore della serie. Era nell’aria da un po’ di tempo che l’imprenditrice fosse in odore di recitazione. Kim ha prestato la voce a uno dei personaggi di PAW Patrol - Il film nel 2021, inoltre non ha mai tenuto segreta la sua aspirazione a interpretare una supereroina, magari in un film Marvel. E alla fine il suo desiderio si è avverato: lo scorso Halloween si è calata nella pelle blu di Mystica, la mutante degli X-Men. Del resto la sua passione per le tutine supereroiche si proietta anche nel suo eccentrico guardaroba, dato che gli outfit fascianti, super aderenti e futuristici di Balenciaga (maison di cui Kim Kardashian è testimonial) la rendono in ogni occasione una vera e propria Wonder Woman (di nome e di fatto). E c’è chi ritiene che l’outfit scelto da Kim Kardashian per il Met Gala 2021 - la tuta nera integrale che le copriva anche il viso, diventata virale - fosse un omaggio tra le righe all’universo dell’orrore creato da Ryan Murphy, di cui forse già sapeva l'interesse a scritturarla. Effettivamente quel look un po’ sadomaso strizzava l’occhio alle tante tute nere in lattice in stile BDSM che costellano il mondo “murphiano”. E per la legge di (Ryan) Murphy, se una cosa dark e inquietante ti sta bene (la tuta nera di Kim), allora ti starà bene anche sul set di American Horror Story. Chissà se rivedremo quella mise nella dodicesima stagione, come abito di scena…



