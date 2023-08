American Horror Story 12, il teaser trailer ufficiale della serie TV

È uscito il video che anticipa ciò che vedremo nella 12° stagione della serie horror nata dal genio di Ryan Murphy. La storia è tratta dal romanzo dal titolo “Delicate Condition” di Danielle Valentine, che negli Stati Uniti è in pubblicazione questo mese. Racconta di una donna che crede che una figura sinistra stia cercando di mettere a repentaglio la sua gravidanza, in stile "Rosemary's Baby". Le star di questo nuovo capitolo sono Kim Kardashian, Emma Roberts e Cara Delevigne



Se per contrastare il caldo torrido di questi giorni avete bisogno di una bella doccia di brividi, allora il rimedio alla canicola arriva dal teaser trailer ufficiale di American Horror Story 12, da poco uscito in rete.

Perché il video che anticipa ciò che vedremo nella dodicesima stagione della serie horror nata dal genio di Ryan Murphy fa rabbrividire fin dai primi frame. La storia del nuovo atto dell’ormai mitica serie televisiva antologica è tratta dal romanzo dal titolo Delicate Condition di Danielle Valentine, che negli Stati Uniti è in pubblicazione questo mese. Racconta di una donna che crede che una figura sinistra stia cercando di mettere a repentaglio la sua gravidanza, in stile Rosemary's Baby.

Il teaser mostra sequenze assai disturbanti, inserendosi pienamente (e magnificamente) nel flusso di immagini strong che questa serie ha regalato al nostro inconscio, facendoci introiettare tutto il peggio che si potesse immaginare (anzi: tutto il peggio che solo Murphy e il suo team potevano immaginarsi, perché lo spettatore “medio” non arriva certo a cotanta poetica dell’orrore). Le star di questo nuovo capitolo saranno Kim Kardashian, Emma Roberts e Cara Delevigne. Le tre dive saranno affiancate da un cast di comprimari anch’esso stellare: Billie Lourd, Zachary Quinto, Denis O’Hare, Michaela Jaé Rodriguez, Debra Monk, Julie White, Annabelle Dexter-Jones e Odessa A’zion sono solo alcuni degli attori che si susseguiranno sul set.



Potete guardare il teaser trailer ufficiale della serie TV American Horror Story 12 nel video che trovate in fondo a questo articolo.



Kim Kardashian sarà l'antagonista di Emma Roberts La celebre imprenditrice, personaggio televisivo, star dei social e dei reality Kim Kardashian sarà la co-protagonista di una nuova favola nera sul tema della maternità che rievoca chiaramente il film cult di Roman Polanski Rosemary's Baby.

La serie antologica thriller e horror arriverà sul piccolo schermo la prossima estate e vedrà Kim Kardashian nel ruolo di antagonista di Emma Roberts, veterana dello show.

Kim Kardashian non vedeva l'ora di intraprendere la carriera da attrice Tornando a Kardashian, era nell’aria da un po’ che l’imprenditrice fosse in odore di recitazione. Kim ha prestato la voce a uno dei personaggi di PAW Patrol - Il film nel 2021, inoltre non ha mai tenuto segreta la sua aspirazione numero uno (si fa per dire "numero uno"): interpretare una supereroina, magari in un film Marvel. E alla fine il suo desiderio si è avverato: lo scorso Halloween si è calata nella pelle blu di Mystica, la mutante degli X-Men. Del resto la sua passione per le tutine supereroiche si proietta anche nel suo eccentrico guardaroba, dato che gli outfit fascianti, super aderenti e futuristici di Balenciaga (maison di cui Kim Kardashian è testimonial) la rendono in ogni occasione una vera e propria Wonder Woman (di nome e di fatto).

Al Met Gala 2021 Kim Kardashian aveva forse voluto celebrare la sua partecipazione ad AHS C’è chi ritiene che l’outfit scelto da Kim Kardashian per il Met Gala 2021 - la celeberrima tuta nera integrale che le copriva anche il viso, diventata virale - fosse un omaggio tra le righe all’universo dell’orrore creato da Ryan Murphy, di cui forse già sapeva l'interesse a scritturarla. Effettivamente quel look un po’ sadomaso strizzava l’occhio alle tante tute nere in lattice in stile BDSM che costellano il mondo “murphiano”. E per la legge di (Ryan) Murphy, se una cosa dark e inquietante ti sta bene (la tuta nera di Kim), allora ti starà bene anche sul set di American Horror Story. Chissà se rivedremo quella mise nella dodicesima stagione… C'è chi ci spera, tra i milioni di follower di Kim Kardashian.

Lavorare con quel genio di Ryan Murphy rimane un grande onore Anche se, nel caso di Kim Kardashian, parliamo di una delle donne più famose del globo terraqueo, entrare a far parte della serie TV di Murphy non è così semplice, motivo per cui da adesso in avanti Kim K. sarà ancora più invidiata. Sono molte le star brillanti del piccolo e grande schermo che sognano di essere scritturate dal "Gran visir dell’orrore".

Per esempio Jennifer Coolidge ha ammesso in una recente intervista di sognare di essere convocata dall'autore e regista per una stagione del suo iconico show da brivido. E i contatti con Murphy ce li ha, dato che Coolidge ha lavorato con lui nel fortunato The Watcher. Comunque, visto il successo dell’attrice nell’acclamato The White Lotus, probabilmente Ryan Murphy qualcosa in serbo per lei ce l’ha eccome. Del resto se c’è un conoscitore della cultura pop e dei desideri, paure, miti e icone delle generazioni odierne, quello è Murphy. Di seguito trovate il teaser trailer ufficiale di American Horror Story 12.

