Kim Kardashian sarà l'antagonista in American Horror Story 12

L'imprenditrice sarà la co-protagonista di una nuova favola nera sul tema della maternità in stile Rosemary's Baby che arriverà in tv la prossima estate. Col coinvolgimento della ex Signora West Ryan Murphy si conferma un grande lettore della cultura pop statunitense

Da grande narratore ed interprete dello spirito del tempo, Ryan Murphy ha messo a segno un altro colpo per la sua creatura televisiva più longeva, American Horror Story , giunta alla dodicesima stagione . La serie antologica thriller ed horror che tornerà in tv con i nuovi episodi la prossima estate vedrà nel cast anche Kim Kardashian in qualità di antagonista di Emma Roberts , veterana dello show. L'imprenditrice, star dei social e della reality tv ha condiviso anche per i suoi follower il breve teaser che era già stato pubblicato dai canali ufficiali della Ryan Murphy Production. Il titolo della nuova stagione è Delicate e di annuncia come una favola nera contemporanea animata da un cast tutto al femminile.

La spumeggiante apparizione di Kim Kardashian al Saturday Night Live nell'autunno del 2021 deve aver convinto Ryan Murphy a scritturare l'icona della tv seriale per il suo prodotto seriale più iconico che continua a tenere alto il suo appeal presso il grande pubblico dal 2011 anche grazie alla comprovata strategia di coinvolgere nel cast star di assoluto richiamo . Con la sua vasta platea di fan virtuali (più di trecentocinquanta milioni solo su Instagram) e una popolarità enorme che passa per tutti gli altri media con la tv in testa, Kim Kardashian è la candidata ideale per un prodotto di genere che si è sempre distinto per la capacità di raccontare gli aspetti più torbidi e sinistri del mondo d'oggi . Murphy, che è probabilmente l'autore televisivo che meglio di tutti ha saputo leggere il bisogno del pubblico (statunitense e non solo) di scoprire attraverso sullo schermo quello che normalmente viene taciuto sulla società contemporanea - tic, ossessioni, manie, perversioni - non poteva lasciarsi sfuggire il magnetismo della Kardashian, considerata universalmente un simbolo vivente della cultura pop .

La quarantaduenne, con la sua multiforme ed ultra decennale carriera, che tocca televisione, moda, social media, imprenditoria, attivismo e legge (ha superato in anni recenti l'esame per diventare avvocato in California) è l'incarnazione del sogno americano , tema centrale ma raccontato con toni da incubo in American Horror Story . Insieme alla “scream queen” Emma Roberts , volto ricorrente nelle produzioni di Murphy e che ha già recitato sul set di American Horror Story a partire dal 2013, da Coven (2013) a Freak Show (2014) a 1984 (2019) di cui era protagonista, Kardashian reciterà all'interno di una storia tratta da Delicate Condition , romanzo di Danielle Valentine che uscirà negli Stati Uniti in estate. Come in Rosemary's Baby, al centro della trama c'è una gravidanza e una donna convinta che qualcuno trami contro la sua maternità .

Dai reality al set: il sogno della recitazione della Kardashian

Che la recitazione fosse il prossimo campo di azione di Kim Kardashian era nell'aria già da un po' visto che l'imprenditrice, che tra le altre cose ha prestato la voce a uno dei personaggi di PAW Patrol - Il film nel 2021, non ha nascosto, soprattutto in anni recenti, di sognare un ruolo da supereroina, magari in un film Marvel. Da entusiasta dell'universo action e fantascientifico, Kardashian ha soddisfatto i suoi desideri ad Halloween calandosi nella pelle blu di Mystica, la mutante mutaforma degli X-Men e anche nella vita vera è probabile che la sua passione per gli outfit fascianti e futuristici di Balenciaga (brand di cui poi è diventata testimonial) sia da attribuire alla sua passione per le tute da supereroe dei fumetti. Sempre a proposito di American Horror Story, molti ritennero che il look scelto dall'imprenditrice per il Met Gala 2021, la celebre tuta nera integrale che le copriva anche il volto - diventata letteralmente virale - fosse ispirata all'universo televisivo di Ryan Murphy nel quale abbondano i personaggi in tuta nera in lattice in stile BDSM.

Con la sua apparizione in American Horror Story Kim Kardashian diventa quindi una delle donne più invidiate di Hollywood, dal momento che lo show è considerato un vero e proprio cult anche da chi può vantare già una certa esperienza in termini di serie televisive.

Di recente Jennifer Coolidge, che pure ha lavorato con Murphy nel fortunato The Watcher, ha ammesso in un'intervista di sognare di essere convocata dall'autore e regista per una stagione del suo iconico show. Visto il successo dell'attrice in The White Lotus, è probabile che ciò si concretizzerà molto presto.