American Horror Story, i teaser trailer dell'undicesima stagione

Della nuova stagione non si sa molto, tranne che sarà ambientata a New York tra gli anni '70 e '80 e composta da dieci puntate. Il teaser mostra una serie di filmati frammentati, con un testo che recita: "L'anno più mortale”. Vediamo sangue, un club pieno di persone, abiti fetish e ambientazioni metropolitane per quella che viene descritta come “Una stagione come nessun altra”. Stando ad alcune indiscrezioni riportate da PopBuzz, questo 11esimo capitolo segue un gruppo LGBTQ+ preso di mira da un serial killer. Gli episodi dovrebbero anche raccontare il black out che colpì New York nel 1977 e la diffusione dell’AIDS. Per quanto riguarda il cast, troveremo Zachary Quinto nei panni di Sam, Joe Mantello alias Gino Barelli, Patti LuPone nel ruolo di Kathy, Billie Lourd nei panni di Hannah, Denis O’Hare in quelli di Henry, Sandra Bernhard alias Fran e Isaac Powell nel ruolo di Theo Graves. Charlie Carver sarà invece Adam Carpenter. Ci sarà anche l'attore britannico Russell Tovey nei panni di Patrick Read, che dalle poche immagini diffuse sembra essere un detective. Leslie Grossman interpreterà Barbara Read, presumibilmente la moglie di Patrick. In Italia la serie è disponibile in streaming su Disney+, ma una data non è stata ancora annunciata. La serie è una produzione FX Network, Brad Falchuk Teley-Vision, Ryan Murphy Productions e 20th Century Fox Television.