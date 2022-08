American Horror Story 11, svelata la data di uscita

American Horror Story 11 uscirà in autunno: a confermarlo è stato l’amministratore delegato di FX, John Landgraf Condividi

È stata recentemente svelata la finestra di uscita di American Horror Story su FX in America durante l'autunno. A rivelarlo è stato direttamente l'amministratore delegato di FX, John Landgraf durante un question & answer per il Television Critics Association. Non è stata ancora comunicata una specifica deadline per la sua trasmissione ma, stando a quanto riferito da John Landgraf, sarebbe questione di una manciata di mesi. Un annuncio atteso a lungo anche in virtù del successo che sta avendo lo spin-off American Horror Stories. La nuova produzione di Ryan Murphy è una serie televisiva antologica.

La trama di American Horror Story 11 approfondimento American Horror Stories 2, il trailer svela due guest star Le bocche sul progetto sono ancora serratissime e non sono trapelate informazioni importanti e definitive sulla serie che uscirà in autunno. Quel che si sa con certezza è che i produttori e gli sceneggiatori proseguiranno sul filone dell’horror soprannaturale, ricalcando lo stile della prima stagione, rilasciata nel 2011. Impossibile al momento conoscere quali saranno gli episodi di questo nuovo capitolo, le cui ambientazioni spettrali hanno segnato un’epoca. Visti i temi trattati e vista la particolarità dei suoi contenuti, non è sbagliato pensare che FX possa rilasciare il prodotto in tempo per Halloween, magari proprio a ridosso di una delle ricorrenze più attese negli Stati Uniti.

L’uscita di American Horror Story 11 in Italia approfondimento American Horror Stories, le foto dei primi 2 episodi della serie tv Non essendoci nemmeno un’indicazione certa sulla data di uscita di American Horror Story 11 negli Stati Uniti, è impossibile avere anche solo una finestra in cui sarà possibile collocare il rilascio nel nostro Paese. Sebbene l’ideale sarebbe un’uscita in contemporanea, al momento non è ipotizzabile tale soluzione ed è probabile che tra l’uscita in America e quella in Europa, sulla piattaforma Disney Plus dove già sono state rese disponibili American Horror Story e American Horror Stories, ci sarà qualche settimana di differita. Comunicazioni dovrebbero essere rilasciate nelle prossime settimane.