Sarah Paulson compie 50 anni, i suoi personaggi più famosi. FOTO

L'attrice è nata il 17 dicembre 1974 a Tampa, in Florida. Da piccola si è però spostata a New York, dove la sua carriera è iniziata a teatro. Da lì il passaggio al piccolo e al grande schermo. Anni di gavetta e parti minori l'hanno portata pian piano al successo. Spiccano le sue otto stagioni in AHS, grazie alle quali è diventata uno dei volti più riconosciuti del filone horror psicologico moderno. Per il ruolo di Marcia Clark in American Crime Story: Il caso O.J. Simpson ha vinto Emmy e Golden Globe