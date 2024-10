Ryan Murphy ha menzionato le due star in una recente intervista nella quale ha rassicurato i fan della serie antologica che tornerà presto in tv. Paulson e Peters hanno preso parte a numerose stagioni del cult. L'ultima, per entrambi, è Double Feature" del 2021



Per la prima volta dal 2011, con l'eccezione del 2020, anno in cui le produzioni furono sospese per la pandemia, l'arrivo dell'autunno non sarà accompagnato dall'uscita di una nuova stagione di American Horror Story, la serie antologica creata da Ryan Murphy e Brad Falchuk diventata un vero cult tra gli appassionati di storie ad alta tensione cariche di sfumature horror.

Come è noto, Ryan Murphy è stato particolarmente impegnato con altri show su cui ha apposto la sua firma (primo fra tutti il chiacchierato Monsters - La storia di Lyle ed Erik Menéndez) ma ciò non gli ha impedito di mettere a punto i piani di lavorazione della stagione numero 13 di una delle sue creature preferite.

Quando arriveranno le nuove puntate di American Horror Story? Presto, assicura il suo ideatore.

AHS, la stagione 13 arriverà presto L'ultima stagione di American Horror Story, Delicate, è andata in onda con nove episodi tra il 2023 e il 2024 (in Italia è disponibile su Disney + e visibile su Sky Q, Sky Glass e Now) ma per la prossima occorrerà aspettare ancora. Non moltissimo, però, ha detto Ryan Murphy al The Hollywood Reporter che lo ha intervistato in questo momento magico nel quale ha lanciato ben sei nuovi progetti nello spazio di dieci giorni - una cifra che già lo mette tra i detentori di record della storia della tv - ed è già ai nastri di partenza per altri numerosi show, tra cui The Beauty, All's Fair e il già parecchio atteso American Love Story su JFK Jr. e Carolyn Bessette.

American Horror Story “arriverà prima di quanto pensi. Ne stavo parlando con Sarah Paulson ed Evan Peters proprio l'altro giorno”, questa la dichiarazione spontanea di Ryan Murphy ai microfoni dei media statunitensi che svelano più di quanto probabilmente l'autore volesse dire sul cast che, se dovesse includere le due star menzionate, sarebbe già di altissimo livello. leggi anche Monsters, Ryan Murphy risponde alle critiche di Erik Menéndez

Paulson e Peters icone dello show Sarah Paulson ed Evan Peters potrebbero, dunque, tornare in American Horror Story 13, per la gioia dei fan storici dello show che hanno seguito i due attori nei vari ruoli che gli autori gli hanno affidato nella celebre serie antologica.

Come è noto, American Horror Story sviluppa a ogni ciclo una nuova storia che, in ogni caso, si compie nello stesso universo macabro e spaventoso - spesso molto reale - immaginato dai creatori Falchuk e Murphy.

Evan Peters e Sarah Paulson sono cresciuti professionalmente sotto la guida di Ryan Murphy che, non a caso, li ha scelti come protagonisti di altri prodotti per il piccolo schermo di grande successo di pubblico.

Peters è stato Jeffrey Dahmer in Dahmer - Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer, miniserie che rappresenta il fortunatissimo primo capitolo del ciclo Monsters.

Sarah Paulson è stata la spietata protagonista di Ratched, miniserie trasmessa nel 2020.

Entrambi vincitori dell'Emmy e del Golden Globe per altri titoli della loro carriera - Paulson, in particolare, è una delle star della tv più premiate degli ultimi anni - hanno calcato il set di American Horror Story fin dall'inizio accumulando un gran numero di presenze nello show (95 Paulson, 100 Peters).

Insieme, hanno fatto parte del cast di American Horror Story 10, Double Feature, stagione trasmessa in Italia nel 2021.

Dopo qualche anno di pausa, nel quale hanno girato altri progetti (alcuni sempre ideati da Ryan Murphy), le due icone dello show antologico potrebbero tornare con nuovi sorprendenti ruoli.

Il co-creatore si è sbilanciato ma è chiaro che per avere certezze sul cast occorrerà qualche dichiarazione più completa che potrebbe arrivare, a questo punto, prestissimo.