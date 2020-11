Impeachment: American Crime Story, Sarah Paulson sul set

Sarah Paulson , classe 1974 , è una delle artiste più popolari e di successo del momento. Anno dopo anno l’attrice ha conquistato il pubblico affermandosi a livello internazionale, non sono mancati numerosi e prestigiosi apprezzamenti anche da parte della critica.

Sarah Paulson: lo scatto su Instagram

approfondimento

Ratched, Sarah Paulson è la crudele infermiera Mildred nella serie tv

American Crime Story: Impeachment è uno dei nuovi progetti di Sarah Paulson che nei giorni scorsi ha condiviso uno scatto direttamente dal set della serie antologica diretta da Ryan Murphy e incentrata sulla figura dell’allora Presidente degli Stati Uniti d’America Bill Clinton.

Sarah Catharine Paulson, questo il nome all'anagrafe, ricoprirà il ruolo di Linda Tripp, come comunicato anche dalla stessa attraverso lo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram che conta più di tre milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra impegni lavorativi, backstage, set ed eventi mediatici.

L’attrice ha condiviso una foto in cui riveste proprio i panni del suo personaggio annunciando anche l’inizio delle riprese; in poco tempo il post ha ottenuto oltre 128.000 like.