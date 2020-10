Run, pubblicato il trailer con Sarah Paulson

Hulu: in arrivo tredici episodi del remoto di Animaniacs

Run è l’ultima delle numerose novità della piattaforma. Infatti, pochi giorni fa Hulu ha pubblicato il trailer ufficiale del reboot della celebre serie degli anni ’90 con protagonisti Yakko, Wakko, Dot e Mignolo col Prof. A distanza di ventidue anni dalla messa in onda dell’ultimo episodio della quinta stagione di Animaniacs, i divertenti protagonisti della serie TV si preparano per portare una nuova ondata di allegria e divertimento con tredici nuovi episodi.

Questa la trama ufficiale pubblicata nella didascalia del video: “Sono tornati! I fratelli Warner, Yakko, Wakko e Dot, si divertono molto a scatenare il caos nelle vite di tutte le persone in cui si imbattono. Dopo essere tornati nella loro amata casa, la torre dell’acqua della Warner Bros, i fratelli non perdono tempo a creare caos e confusione comica correndo per lo studio e trasformando il mondo nel loro personale parco giochi. Insieme a Yakko, Wakko e Dot, i personaggi preferiti dai fan Mingolo col Prof ritornano per continuare la loro conquista del mondo”.