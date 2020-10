Animaniacs 2020, pubblicato il trailer del reboot

Yakko, Wakko, Dot e Mignolo e il Prof sono pronti per conquistare nuovamente il pubblico con tredici episodi in uscita il 20 novembre 2020

Animaniacs: in arrivo tredici nuovi episodi

Poche ore fa Hulu ha pubblicato il trailer ufficiale del reboot che ha immediatamente ottenuto grandi consensi da parte del pubblico tanto da contare già più di 770.000 visualizzazioni su YouTube.

Il filmato, dalla durata di oltre due minuti, mostra i tre fratelli alle prese con nuove vicissitudini che li vedranno protagonisti in nuovi straordinari mondi; presenti ovviamente anche gli iconici Mignolo e il Prof.

Il video mostra la nuova serie annunciandone anche la data di uscita, ovvero il 20 novembre 2020, in totale i nuovi episodi saranno tredici.

Hulu ha pubblicato anche la trama ufficiale nella didascalia del video: “Sono tornati! I fratelli Warner, Yakko, Wakko e Dot, si divertono molto a scatenare il caos nelle vite di tutte le persone in cui si imbattono. Dopo essere tornati nella loro amata casa, la torre dell’acqua della Warner Bros, i fratelli non perdono tempo a creare caos e confusione comica correndo per lo studio e trasformando il mondo nel loro personale parco giochi. Insieme a Yakko, Wakko e Dot, i personaggi preferiti dai fan Mingolo col Prof ritornano per continuare la loro conquista del mondo”.