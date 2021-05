Run: il trailer italiano dell’horror psicologico con Sarah Paulson

Un nuovo personaggio da incubo per Sarah Paulson

Ancora un ruolo di una donna inquietante per Sarah Paulson, l'attrice statunitense che si è fatta apprezzare dal grande pubblico per la sua presenza in “American Horror Story”, la pluripremiata serie antologica di Ryan Murphy per cui è stata candidata cinque volte agli Emmy e grazie alla quale nel 2017 è stata premiata ai Golden Globe e ai SAG Awards. L'ultimo ruolo che le è valso l'apprezzamento del pubblico e la nomination ai Globes come miglior attrice protagonista in una serie drammatica è quello in “Ratched” in cui interpreta la crudele infermiera Mildred Ratched, una dark lady affascinante e perversa in piena regola.