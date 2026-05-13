American Horror Story tornerà in tv ad ottobre 2026, in tempo per la Halloween Season, e i realizzatori hanno deciso di infiammare l'attesa con importanti novità che interesseranno anche ai fan di Love Story , altro show antologico targato Ryan Murphy Production che quest'anno è andato in onda col suo primo ciclo di episodi dedicato alla storia d'amore tra John Kennedy Jr. e Carolyn Bessette. Nella tredicesima stagione dello show horror di culto ci sarà un ruolo anche per Paul Anthony Kelly , attore canadese che in Love Story ha recitato nei panni del protagonista. La notizia è stata annunciata nella maniera più teatrale possibile a New York nel corso del Disney Upfront 2026 , evento per gli investitori nel quale Disney racconta le principali novità della compagnia della stagione. Paul Anthony Kelly è apparso sul palco insieme al resto del cast della serie affermando che il tredici è il suo numero fortunato.

Paul Anthony Kelly, il debutto nel genere horror

"Credo che ogni incubo abbia bisogno di sangue fresco... e tredici è il mio numero fortunato".

Dimenticate l'affascinante figlio del Presidente Kennedy: Paul Anthony Kelly è già pronto per immergersi nelle atmosfere oscure e spaventose di uno degli show più iconici della tv del nuovo millennio.

Con queste parole il trentasettenne canadese si è presentato al pubblico sul palco di Disney Upfront, evento che ha visto la partecipazione di quasi tutti i protagonisti di American Horror Story 13.

Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Gabourey Sidibe, Billie Lourd ed Emma Roberts hanno dato il benvenuto alla new entry dello show antologico che ha segnato la storia recente del genere horror sul piccolo schermo.

Se gli altri attori sono veterani della serie, avendo partecipato anche a più di un ciclo di episodi, per Paul Anthony Kelly, che ha debuttato in assoluto sullo schermo con Love Story - cavandosela egregiamente - questa sarà una seconda prima volta.

Per il canadese si tratta di un ruolo inedito ma si troverà, in un certo senso, a casa. Love Story, come American Horror Story, è una produzione della compagnia di Ryan Murphy e lo show è un prodotto targato Hulu/FX.

In Italia sarà trasmesso in streaming da Disney+ ed è visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.