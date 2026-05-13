Conan O'Brien condurrà gli Oscar 2027

L'Academy conferma il conduttore delle edizioni 2025 e 2026 del premio per il prossimo anno. Tornano anche i produttori esecutivi Raj Kapoor e Katy Mullan, al loro quarto show consecutivo

Lo scorso aprile l'Academy ha svelato le date degli Oscar 2027 e 2028, edizioni del premio speciali in quanto le ultime in onda su ABC per gli Stati Uniti, prima dello storico passaggio della diretta su YouTube.

A dieci mesi dalla prossima cerimonia, in programma per il 14 marzo 2027, arrivano importanti dettagli sulla serata che riguardano la conduzione, affidata per il terzo anno consecutivo a Conan O'Brien.

L'attore comico statunitense, a cui si deve parte dell'apprezzamento da parte del pubblico degli ultimi show, sarà sul palco del Dolby Theatre per il terzo anno di fila. L'annuncio social congiunto dell'Academy, ABC e Hulu, scherza proprio su questo: O'Brien sarà il protagonista di una triologia.

O'Brian e la sua "singolare voce comica" Non c'è due senza tre per Conan O'Brien, ancora una volta padrone di casa della notte degli Oscar il prossimo anno.

Il comico e presentatore statunitense è l'uomo giusto per l'Academy per condurre la cerimonia di consegna delle statuette del 2027, stagione nella quale Hulu ed Abc e puntano a confermare il riscontro positivo da parte del pubblico riscontrato nelle ultime edizioni condotte, appunto, da O'Brien.

Il comico di show come Late Night with Conan O’Brien, Conan e The Tonight Show with Conan O’Brien è stato elogiato da Craig Erwich, Presidente di Disney Television Group, per “La sua singolare voce comica (che) rende la più grande serata di Hollywood una delle celebrazioni più divertenti dell’anno".

Insieme a O'Brien sono confermati per la produzione dello show gli executive producers Raj Kapoor e Katy Mullan già vincitori dell'Emmy, alla quarta notte degli Oscar consecutiva.

"Sono una squadra incredibile", hanno dichiarato Kramer e Howell Taylor, ai vertici dell'Academy. "Siamo grati per la loro continua collaborazione mentre onoriamo la nostra comunità cinematografica globale. Non vediamo l'ora che Conan guidi superbamente la cerimonia con la sua brillantezza e umorismo". Leggi anche Oscar 2027, stop a attori creati con IA e norme su nomination e voto

O'Brien e il successo dei recenti Oscar Conan O'Brien è uno dei volti più apprezzati dal pubblico e dalla critica negli Stati Uniti.

Nella sua carriera, oltre alla tv, ha recitato per il grande schermo (compare anche in Vanilla Sky e nel recente film Se solo potessi ti prenderei a calci di Mary Bronstein) e ha ottenuto 24 nomination ai Primetime Emmy vincendone quattro.

Gli Oscar 2025 hanno registrato ascolti molto positivi e quelli del 2026 hanno animato in termini record la discussione sui social media.

Molti dei momenti in cui O'Brien ha preso la parola scherzando con le star presenti alla cerimonia sono diventati virali.

Il suo monologo inziale ha catturato l'attenzione del pubblico parlando con tono leggero e arguto di Intelligenza Artificiale, caso Epstein e del futuro di Hollywood - a questo proposito, O'Brien si è preso in giro affermando di poter essere l'ultimo presentatore umano degli Oscar.

Già all'indomani degli Oscar 2026 Rob Mills, dirigente di Disney Television, aveva aperto a una conferma di O'Brien per gli Academy Awards affermando che lo statunitense si era guadagnato i gradi per condurre i premi a tempo indeterminato.