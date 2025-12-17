Dal 2029 gli Oscar lasciano la tv e arrivano su YouTube

Gli Academy Awards cambiano casa: dal 2029 la cerimonia degli Oscar sarà trasmessa in diretta e gratuitamente su YouTube. L’accordo pluriennale tra l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences e la piattaforma assegna a YouTube i diritti globali esclusivi dalla 101ª edizione fino al 2033, includendo red carpet, dietro le quinte e numerosi eventi ufficiali dell’Academy

Dal 2029 gli Oscar non andranno più in onda sulla televisione generalista americana. Gli Academy Awards saranno trasmessi in diretta globale su YouTube, segnando un passaggio storico per il premio cinematografico più prestigioso di Hollywood e per uno degli eventi simbolo della tv tradizionale statunitense per decenni. La svolta è frutto di un accordo pluriennale tra l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences e la piattaforma video.

L’intesa assegna a YouTube i diritti globali esclusivi degli Oscar a partire dalla 101ª edizione, prevista nel 2029, e fino al 2033. La cerimonia, inclusa la copertura del red carpet, i contenuti dietro le quinte e l’accesso al Governors Ball, sarà trasmessa in diretta e gratuitamente per oltre due miliardi di spettatori nel mondo, oltre che per gli abbonati a YouTube TV negli Stati Uniti. La piattaforma contribuirà inoltre a rendere l’evento più accessibile a un pubblico internazionale grazie a strumenti come sottotitoli e tracce audio in più lingue.