Playing God ed Éiru, i due corti animati italani in shortlist Oscar

La pubblicazione delle shortlist degli Oscar porta con sé luci e ombre per il cinema italiano. Se da un lato Familia di Francesco Costabile non riesce a centrare l’obiettivo sperato, dall’altro l’animazione tricolore ottiene un risultato significativo, con due opere inserite nella selezione dei migliori cortometraggi animati. È un bilancio articolato quello che emerge dall’annuncio ufficiale dell’Academy, diffuso a New York il 16 dicembre 2025.
L’Italia che fa cinema riesce comunque a distinguersi grazie all’ingresso di Playing God di Matteo Burani ed Éiru di Giovanna Ferrari nella shortlist dei 15 migliori corti animati. Un risultato che assume particolare rilievo se si considera l’ampiezza della selezione, costruita a partire da 113 cortometraggi animati provenienti da tutto il mondo. Nella stessa giornata l’Academy ha reso note le shortlist in 12 categorie complessive.
Playing God: l’arte, il tormento e la corsa verso la statuetta
Playing God è un racconto animato di sette minuti che segue il percorso di un artista tormentato, impegnato nel tentativo di modellare una figura umana dalle proporzioni ideali. Il progetto si interrompe quando l’artista prende atto del proprio fallimento e abbandona la creazione.
Per il film di Matteo Burani il cammino verso gli Oscar non è ancora concluso: il prossimo passaggio cruciale sarà l’annuncio delle candidature fissato per il 22 gennaio, prima dell’eventuale approdo alla ‘notte delle stelle’ del 15 marzo al Dolby Theater. Intanto, per il regista e per le sue creature di terracotta, ispirate a Niccolo' dell'Arca e realizzate nello Studio Croma di Bologna, l’ingresso nella top 15 rappresenta già un primo, importante successo.
Éiru: l’esordio alla regia di Giovanna Ferrari
Accanto a Playing God trova spazio anche Éiru, firmato da Giovanna Ferrari. Bolognese, classe 1979, Ferrari vive a Kilkenny dal 2015, dove lavora come head of story e disegnatrice nel prestigioso studio d’animazione Cartoon Saloon.
Éiru, ambientato nell’Irlanda celtica, racconta la storia di una bambina minuta dai capelli color di fiamma e segna la prima opera in cui l’autrice firma sia la regia sia la sceneggiatura. A sostenere il progetto in qualità di produttrice è Nora Twomey, attiva nello stesso studio e già nominata agli Oscar per The Breadwinner.
Le canzoni originali e gli altri film in evidenza
Un ulteriore riferimento all’Italia compare nella shortlist delle 15 canzoni originali, dove figura Sweet Dreams of Joy da Viva Verdi, il documentario di Yvonne Russo dedicato alla vita degli ospiti della Casa di Riposo per Musicisti di Milano, conosciuta come Casa Verdi.
Nella stessa categoria, Sinners e Wicked: For Good risultano in testa per numero di piazzamenti, mentre lo spagnolo Sirât si colloca in buona posizione. Tra i film selezionati in varie categorie, dal makeup alla cinematografia e alle diverse declinazioni musicali, compaiono anche Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, Una Battaglia Dietro l'Altra e Sentimental Value.
Documentari e film internazionali: la delusione di Familia
Nel settore dei documentari, su 201 titoli considerati, l’Academy ne ha selezionati 15, tra cui The Alabama Solution, Apocalypse in the Tropics, The Perfect Neighbor e 2000 Meters to Andriivka.
Diverso l’esito per l’Italia nella categoria del miglior film internazionale: il Paese, che aveva puntato ufficialmente su Familia, resta escluso dalla shortlist. La competizione vede prevalere titoli come il norvegese Sentimental Value di Joachim Trier, candidato anche come miglior film, Un Semplice Incidente dell’iraniano Jafar Panahi, presentato dalla Francia, il brasiliano L'Agente Segreto e il coreano No Other Choice.
La top 15 internazionale, definita sulla base dei contributi di 86 Paesi, include inoltre Belén (Argentina), Sound of Falling (Germania), Homebound (India), The President's Cake (Iraq), All That's Left of You (Norvegia), Palestine 36 (Palestina), Sirât (Spagna), Late Shift (Svizzera) e The Voice of Hind Rajab (Tunisia).
