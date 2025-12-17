Playing God ed Éiru, i due corti animati italani in shortlist Oscar

Cinema

L'Academy ha affermato l'importanza del cinema indipendente premiando 'Anora', film drammatico e sentimentale di Sean Baker, già Palma d'Oro a Cannes, come pellicola dell'anno. La sua protagonista Mickey Madison strappa la statuetta alla favorita Demi Moore. Brody ha la meglio su Chalamet. Altri premi per Saldana e Culkin. Il brasiliano 'Io sono ancora qui' è Miglior Film Internazionale. A 'Emilia Pérez' la Miglior canzone originale. Per 'Wicked', premi a costumi e scenografia A cura di Vittoria Romagnuolo