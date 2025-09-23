Familia è il film che l'Italia candida alla selezione per l'Oscar 2026

Il comitato Anica ha scelto Familia di Francesco Costabile come rappresentante italiano nella corsa all’Oscar per il miglior film internazionale. Il titolo ha superato altri 23 concorrenti: la shortlist sarà annunciata il 16 dicembre 2025, le nomination il 22 gennaio 2026, la cerimonia il 15 marzo a Los Angeles

A decretarne la scelta è stato un comitato composto da Micaela Fusco, Alessandra Magliaro, Gabriele Muccino, Olivia Musini, Simona Paggi, Federico Pontiggia, Micaela Ramazzotti, Stefano Sardo e Vito Sinopoli, riunitosi davanti a un notaio per formalizzare la decisione.

Il film di Costabile ha avuto la meglio su altri 23 titoli in gara, imponendosi come l’opera che meglio potrà competere nella prestigiosa competizione hollywoodiana.

L’Italia ha scelto il suo alfiere per la corsa agli Oscar 2026. Sarà Familia di Francesco Costabile a rappresentare il nostro Paese nella categoria Miglior Film Internazionale. Il verdetto è arrivato oggi, 23 settembre, al termine della riunione del comitato di selezione istituito dall’Anica su incarico dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

Il cammino di Familia è solo all’inizio. L’Academy renderà nota la shortlist dei quindici film internazionali selezionati il 16 dicembre 2025. Da lì, solo cinque titoli entreranno ufficialmente nelle nomination , che saranno annunciate il 22 gennaio 2026. L’appuntamento con la cerimonia degli Oscar è fissato per il 15 marzo 2026 al Dolby Theatre di Los Angeles.

Francesco Costabile e il racconto di Familia

Francesco Costabile, classe 1980, è un regista calabrese già apprezzato per l’esordio con Una femmina, tratto dal libro di Lirio Abbate, presentato a Berlino e candidato ai David di Donatello. Con Familia prosegue il suo percorso autoriale affrontando temi intimi e universali: il legame familiare, le radici culturali, le contraddizioni di un’Italia che guarda al futuro senza dimenticare il peso del passato.

Il film racconta una vicenda corale dove i rapporti di sangue si intrecciano con desideri, segreti e conflitti generazionali. Una storia che unisce realismo e lirismo, in cui il privato diventa specchio del sociale. È proprio questa fusione di intimità e respiro universale che ha convinto il comitato Anica a scegliere Familia come miglior carta da giocare a Hollywood.