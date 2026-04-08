Oscar 2027 e 2028, svelate le date dei premi

L'Academy ha annunciato le date delle prossime due premiazioni, incluse quelle delle nomination della stagione 2027. L'edizione 2028, la centesima, sarà l'ultima ad andare in onda su ABC per gli Stati Uniti

L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences e ABC hanno annunciato le date degli Oscar 2027 e 2028, edizioni che saranno le ultime a svolgersi secondo le modalità di messa in onda, per gli Stati Uniti, adottate negli ultimi anni e anche le ultime che avranno come cornice il Dolby Theatre, sull'Hollywood Boulevard.

Gli Oscar 2027 si terranno il 14 marzo, mentre i successivi sono programmati per il 5 marzo 2028.

Entrambe le date comunicate, potrebbero essere soggette a variazioni, scrive l'Academy nella medesima nota.

Grandi cambiamenti dal 2029 I cinefili e gli addetti ai lavori possono già segnare in agenda un bel po' di date a proposito degli Oscar, dal momento che l'Academy sta lavorando con anticipo alle prossime due edizioni degli iconici premi dell'industria cinematografica statunitense.

Mentre non è raro conoscere subito dopo i premi della stagione in corso la data di quelli successivi, il fatto che ci sia già una data per gli Oscar 2028, centesima edizione degli Academy Awards, dice abbastanza su quanto questo evento sarà importante e speciale per Hollywood e i suoi protagonisti.

Gli Oscar numero cento saranno una grande festa per il cinema, una notte magica che segnerà l'addio dei premi al Dolby Theatre, cornice della cerimonia di consegna da lungo tempo, precisamente dal 2002.

Dal 2029 gli Oscar si sposteranno al Peacock Theatre, location con capienza maggiore di ospiti, e ci resteranno per dieci anni, fino al 2039, da contratto.

Quanto alla messa in onda, è noto che ABC trasmetterà per gli Stati Uniti gli Oscar per altri due anni, dal 2029 la diretta passerà a YouTube. Approfondimento Sinners - I Peccatori, cosa sapere sull'horror vincitore di 4 Oscar

Le date dei premi e delle nomination dell'edizione 2027 Gli Oscar 2027 saranno assegnati domenica 14 marzo, l'edizione numero cento dei premi, invece, si svolgerà domenica 5 marzo 2028.

Tra le altre date da segnare, quella del 21 gennaio 2027, data degli annunci delle nomination della stagione 2027, a cui concorrono i titoli usciti dal 1°gennaio 2026.

La Award Season, la cosiddetta stagione dei premi di Hollywood, inizierà ufficialmente domenica 15 novembre 2026, giornata dei Governors Awards.

Giovedì 4 marzo 2027 sarà l'ultima data utile per esprimere le proprie preferenze per i votanti dell'Academy.

C'è già molta curiosità per i prossimi due anni che segneranno la chiusura di un'epoca della storia degli Oscar.

La storia del premio, il più ambito e il più popolare tra quelli prestigiosi dell'industria cinematografica statunitense, sarà al centro della scena nei prossimi mesi perché Hollywood celebrerà il suo mito per l'edizione del centenario degli Academy Awards. Le modalità e i dettagli sono ancora da scoprire. Vedi anche Tutti i vincitori degli Oscar 2026, la lista completa. FOTO