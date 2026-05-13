"Fino alla luna", il nuovo singolo di Random

Un brano pop intenso che racconta un legame invisibile capace di unire anche quando tutto sembra dividere. Il videoclip, diretto da Samuele Apperti, sarà disponibile su YouTube da venerdì alle 14
Random torna con il suo nuovo singolo Fino alla Luna (prod. Adam11), da venerdì 15 maggio su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. Un brano pop intenso che racconta un legame invisibile capace di unire anche quando tutto sembra dividere. In un tempo dominato dal rumore e dalla velocità, tra milioni di volti che si incrociano senza davvero incontrarsi, Random cerca di costruire una narrazione emotiva che parte dal caos per arrivare all’essenziale. La voce evocata nel brano diventa un punto fermo, una guida capace di attraversare distanza, tempo e smarrimento.
Come se esistesse un filo nascosto che lega due metà della stessa storia, Fino alla Luna si muove tra caso e destino, trasformando l’incontro in qualcosa di inevitabile, che resiste anche quando tutto si perde.
Il brano vuole essere “un invito, soprattutto per le nuove generazioni, a non perdersi, anche quando tutto intorno è caos e distanza”, ha spiegato il cantautore, “un appello a restare in ascolto di connessioni vere, quelle che diventano amore in tutte le sue forme: per qualcuno, per ciò in cui crediamo o per quello che ci fa sentire vivi”.
Il videoclip di Fino alla Luna, diretto da Samuele Apperti, sarà disponibile su YouTube a partire da venerdì alle 14.
Random, la carriera
RANDOM, pseudonimo di Emanuele Caso, è un giovane cantautore italiano. Napoletano, classe 2001, a soli 17 anni pubblica il suo album di debutto, Giovane Oro. L’anno successivo il singolo Chiasso, che raggiunge oltre 150 milioni di stream su Spotify, conquista la terza posizione nella classifica FIMI e ottiene quattro dischi di Platino. Nello stesso anno, Random viene selezionato da MTV New Generation come artista del mese. Ad ottobre 2019 esce Rossetto: 55 milioni di stream su Spotify e un Disco di Platino.
Nel maggio 2020 partecipa al programma televisivo Amici Speciali e a giugno 2020 pubblica il suo primo EP, Montagne Russe, che debutta al quinto posto della classifica FIM e ottiene la certificazione Disco di Platino nel 2021.
Nello stesso anno partecipa al Festival di Sanremo nella categoria big con il brano Torno a te. Nel 2022 interpreta il brano La ballata dei gusci infranti, colonna sonora dell’omonimo film diretto da Federica Biondi. Nel 2025 pubblica il singolo Uragano, cui segue a febbraio 2026 Senza di Te.