"Fino alla luna", il nuovo singolo di Random

Un brano pop intenso che racconta un legame invisibile capace di unire anche quando tutto sembra dividere. Il videoclip, diretto da Samuele Apperti, sarà disponibile su YouTube da venerdì alle 14

Random torna con il suo nuovo singolo Fino alla Luna (prod. Adam11), da venerdì 15 maggio su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. Un brano pop intenso che racconta un legame invisibile capace di unire anche quando tutto sembra dividere. In un tempo dominato dal rumore e dalla velocità, tra milioni di volti che si incrociano senza davvero incontrarsi, Random cerca di costruire una narrazione emotiva che parte dal caos per arrivare all’essenziale. La voce evocata nel brano diventa un punto fermo, una guida capace di attraversare distanza, tempo e smarrimento.



Come se esistesse un filo nascosto che lega due metà della stessa storia, Fino alla Luna si muove tra caso e destino, trasformando l’incontro in qualcosa di inevitabile, che resiste anche quando tutto si perde.

Il brano vuole essere “un invito, soprattutto per le nuove generazioni, a non perdersi, anche quando tutto intorno è caos e distanza”, ha spiegato il cantautore, “un appello a restare in ascolto di connessioni vere, quelle che diventano amore in tutte le sue forme: per qualcuno, per ciò in cui crediamo o per quello che ci fa sentire vivi”.

Il videoclip di Fino alla Luna, diretto da Samuele Apperti, sarà disponibile su YouTube a partire da venerdì alle 14.