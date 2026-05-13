Arriva nelle sale italiane Franz di Agnieszka Holland: il film su Kafka, interpretato da Idan Weiss, esce al cinema domani, 14 maggio. La regista polacca lo ha definito come una specie di “mosaico” che mescola realtà e immaginazione, ripercorrendo la storia dell’autore de Le metamorfosi senza rinunciare alla libertà cinematografica, sia a livello narrativo che stilistico. Ecco cinque cose da sapere.

La trama di Franz

Il film racconta il periodo che va dall’adolescenza di Kafka alla sua morte prematura per tubercolosi (3 giugno 1924, quando aveva 40 anni). Si concentra sugli aspetti personali della sua vita, come il difficile rapporto con il padre Hermann (con il volto di Peter Kurth) e il bisogno del protagonista di scappare dal noioso lavoro in una compagnia di assicurazioni per concentrarsi sul suo sogno: scrivere. Grande spazio è dato anche alle intense relazioni con le donne della sua vita, da Milena Jesenská (Jenovéfa Boková) a Felice Bauer (Carol Schuler). Dal lavoro all’amore, Kafka è sempre diviso tra una società che gli chiede di conformarsi e un tumulto interiore difficile da silenziare. Sullo sfondo di tutto l’Europa dell’odio razziale, ma nonostante Kafka fosse ebreo, questo tema non diventa mai parte fondamentale dell’opera, più attenta all’aspetto interiore del suo protagonista.

Non è un biopic convenzionale

Holland ha tentato di trasporre sul grande schermo le atmosfere surreali tipiche della letteratura kafkiana, servendosi di espedienti visivi come materiali stilizzati e condendolo di riferimenti alle sue opere letterarie. Franz non è quindi un biopic in senso convenzionale, come altri film più vicini al drama o al documentario, né punta a esserlo: Holland ha spiegato che è più il tentativo di rappresentare “frammenti” di chi è stato Kafka, quasi impossibile da decifrare, esattamente come lui stesso non portava quasi mai a compimento le sue opere. Anche per questo il racconto non segue un ordine rigido, ma si compone di molti piccoli episodi, in apparenza anche slegati l’uno dall’altro.