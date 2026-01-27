Il film Fantasy è il miglior lungometraggio al Trieste Film Festival 2026Cinema
L'opera cinematografica firmata da Kukla, regista e musicista nata nel 1991 a Brežice (in Slovenia), si aggiudica il premio al TFF. La pellicola segue le vicende di tre giovani donne ribelli poco più che ventenni e si immerge nelle complessità del genere, del desiderio e del percorso di scoperta di sé. Parte della pellicola è stata girata a Trieste, nel quartiere di Rozzol Melara, conferendo al film un legame concreto con la città ospitante. La kermesse ha premiato anche il documentario Welded together
Monica Goti, presidente dell’associazione organizzatrice Alpe Adria Cinema, e Nicoletta Romeo, direttrice artistica del festival, hanno tracciato un bilancio dell’evento: “Si conclude un'altra edizione speciale, dove abbiamo incontrato più di 150 ospiti da 36 Paesi, voci e volti provenienti dall'Europa e dal mondo, protagonisti in oltre 150 film, oltre 100 studenti ospitati a Trieste per Academy e Journalism Lab, senza dimenticare gli oltre 700 professionisti dell'industria cinematografica intervenuti a When East Meets West. Ogni anno aumentano i titoli che i nostri spettatori possono vedere qui per primi, film che arriveranno presto nelle sale italiane, grazie alle distribuzioni nazionali che hanno accolto il nostro invito”.
Secondo la giuria, Fantasy si distingue come un film “che intreccia realtà e fantasia con leggerezza e vivacità, che racconta una storia che trasporta il pubblico. Con accuratezza, rispetto ed empatia, esplora le sfide di essere una giovane donna in un ambiente profondamente tradizionale”.
Premi e riconoscimenti
Oltre al lungometraggio vincitore, il festival ha conferito il Premio Alpe Adria Cinema al miglior documentario a Welded together di Anastasija Mirošničenko, che narra il delicato processo di ricomposizione di una storia familiare dolorosa. Il Premio Tsff Corti è andato a The spectacle di Bálint Kenyeres, ritratto di un giovane ragazzo rom alla ricerca della propria luce.
Il pubblico ha inoltre espresso le proprie preferenze: tra i lungometraggi ha trionfato Brat di Maciej Sobieszczański, tra i documentari Militantropos di Yelizaveta Smith e nei cortometraggi Found&lost di Reza Rasouli.
Fantasy: un viaggio tra genere e identità
Il film Fantasy, coproduzione sloveno-macedone del 2025, della durata di 98 minuti, con dialoghi in sloveno, albanese, serbo, bosniaco e macedone, racconta la storia di Mihrije, Sina e Jasna, tre amiche che vivono in Slovenia e rifiutano le restrizioni di un contesto sociale conservatore. L’incontro con Fantasy, una donna transgender, segna l’inizio di un percorso che le porta a confrontarsi con le complessità del genere, del desiderio e della scoperta di sé. Dopo l’anteprima a Locarno nel 2025, il film è stato presentato in concorso a Sarajevo e in numerosi festival internazionali.
La sceneggiatura è firmata dalla stessa Kukla, mentre la fotografia è affidata a Lazar Bogdanović, il montaggio a Lukas Miheljak e la musica a Relja Ćupić. Il suono è curato da Julij Zornik, la scenografia da Maja Šavc e i costumi da Damir Raković. Il cast comprende Sarah Al Saleh, Alina Juhart, Mina Milovanović e Mia Skrbinac. La produzione è a cura di December, con coproduzioni di RTV Slovenija, Krug Film, Gliser, Gustav Film, 001, MB Grip e SNDKT, supportata da Slovenian Film Center, Vïba Film Studio, North Macedonia Film Agency e Creative Europe Media. La distribuzione internazionale è gestita da Totem Films.
La genesi di Fantasy
Kukla racconta che l’idea del film è nata circa dieci anni fa, durante la realizzazione di un video musicale con protagoniste dei maschiacci in felpa grigia e moto. "Quell’immagine delle ‘dimenticate’, con i loro abiti sformati e le code di cavallo basse, che in qualche modo rimanevano prigioniere delle loro famiglie e del loro ambiente perché non si adattavano alle rigide regole della femminilità nei Balcani patriarcali, mi è rimasta impressa nella mente e ha dato origine a una serie di ricordi e visioni", spiega la regista. Kukla si è ispirata anche alle vergini giurate, figure centrali nella storia dei Balcani, e all’eredità della cultura turbo folk. Il cortometraggio Sestre del 2020 ha rappresentato una sorta di “studio preliminare” per Fantasy, permettendo di sviluppare i personaggi e approfondire i temi del lungometraggio. "Nel film volevo che la donna guardasse se stessa, con i propri occhi, ma volevo anche raccontare l’alchimia di genere, la diversità, la tensione, la violenza e le contraddizioni che plasmano questa regione, e le società di tutto il mondo", aggiunge.
Kukla: dal cortometraggio al lungometraggio
Kukla, regista e musicista, è nata nel 1991 a Brežice, in Slovenia. Dopo la laurea in Regia cinematografica e televisiva presso l’Accademia di Cinema di Lubiana nel 2014, ha conquistato l’attenzione internazionale con il cortometraggio Sestre, premiato al Festival du Court Métrage di Clermont-Ferrand con il Gran Premio e al Fire!! Barcelona LGBT Film Festival come miglior cortometraggio, oltre a ricevere una menzione speciale al Valencia Cinema Jove IFF e il riconoscimento come miglior cortometraggio al Festival del cinema sloveno di Portorose.
Con Fantasy firma il suo debutto nel lungometraggio di finzione, sviluppato anche attraverso workshop internazionali tra cui la Cinéfondation.