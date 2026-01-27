L'opera cinematografica firmata da Kukla, regista e musicista nata nel 1991 a Brežice (in Slovenia), si aggiudica il premio al TFF. La pellicola segue le vicende di tre giovani donne ribelli poco più che ventenni e si immerge nelle complessità del genere, del desiderio e del percorso di scoperta di sé. Parte della pellicola è stata girata a Trieste, nel quartiere di Rozzol Melara, conferendo al film un legame concreto con la città ospitante. La kermesse ha premiato anche il documentario Welded together

Monica Goti, presidente dell’associazione organizzatrice Alpe Adria Cinema, e Nicoletta Romeo, direttrice artistica del festival, hanno tracciato un bilancio dell’evento: “Si conclude un'altra edizione speciale, dove abbiamo incontrato più di 150 ospiti da 36 Paesi, voci e volti provenienti dall'Europa e dal mondo, protagonisti in oltre 150 film, oltre 100 studenti ospitati a Trieste per Academy e Journalism Lab, senza dimenticare gli oltre 700 professionisti dell'industria cinematografica intervenuti a When East Meets West. Ogni anno aumentano i titoli che i nostri spettatori possono vedere qui per primi, film che arriveranno presto nelle sale italiane, grazie alle distribuzioni nazionali che hanno accolto il nostro invito”.

La 37/a edizione del Trieste Film Festival da poco conclusasi ha consacrato Fantasy, il lungometraggio di Kukla, con il Premio Trieste come miglior film. L’opera segue le vicende di tre giovani donne ribelli poco più che ventenni e si immerge nelle complessità del genere, del desiderio e del percorso di scoperta di sé. Parte della pellicola è stata girata a Trieste, nel quartiere di Rozzol Melara, conferendo al film un legame concreto con la città ospitante.

Il pubblico ha inoltre espresso le proprie preferenze: tra i lungometraggi ha trionfato Brat di Maciej Sobieszczański, tra i documentari Militantropos di Yelizaveta Smith e nei cortometraggi Found&lost di Reza Rasouli.

Fantasy: un viaggio tra genere e identità

Il film Fantasy, coproduzione sloveno-macedone del 2025, della durata di 98 minuti, con dialoghi in sloveno, albanese, serbo, bosniaco e macedone, racconta la storia di Mihrije, Sina e Jasna, tre amiche che vivono in Slovenia e rifiutano le restrizioni di un contesto sociale conservatore. L’incontro con Fantasy, una donna transgender, segna l’inizio di un percorso che le porta a confrontarsi con le complessità del genere, del desiderio e della scoperta di sé. Dopo l’anteprima a Locarno nel 2025, il film è stato presentato in concorso a Sarajevo e in numerosi festival internazionali.

La sceneggiatura è firmata dalla stessa Kukla, mentre la fotografia è affidata a Lazar Bogdanović, il montaggio a Lukas Miheljak e la musica a Relja Ćupić. Il suono è curato da Julij Zornik, la scenografia da Maja Šavc e i costumi da Damir Raković. Il cast comprende Sarah Al Saleh, Alina Juhart, Mina Milovanović e Mia Skrbinac. La produzione è a cura di December, con coproduzioni di RTV Slovenija, Krug Film, Gliser, Gustav Film, 001, MB Grip e SNDKT, supportata da Slovenian Film Center, Vïba Film Studio, North Macedonia Film Agency e Creative Europe Media. La distribuzione internazionale è gestita da Totem Films.