Superman: Man of Tomorrow, Aaron Pierre entra nel cast del film sequel

Nel seguito diretto di Superman, sarà presente uno dei protagonisti della serie live-action Lanterns, produzione targata DC destinata alla piattaforma HBO Max. L’annuncio rappresenta un ulteriore tassello nella costruzione del nuovo DC Universe orchestrato dal regista e sceneggiatore James Gunn
Nell'attesissimo Superman - Man of Tomorrow, un volto della serie Lanterns entra a far parte del gruppo degli interpreti, segnando un’espansione del cast del sequel diretto da James Gunn.
Il prossimo capitolo cinematografico dedicato all’universo dell'Uomo d'Acciaio continua a prendere forma e amplia ulteriormente il proprio cast. Nel film Man of Tomorrow, seguito diretto di Superman, sarà infatti presente anche Aaron Pierre, uno dei protagonisti della serie live-action Lanterns, produzione targata DC destinata alla piattaforma HBO Max.
L’attore si unisce quindi alla squadra di interpreti impegnati nel progetto diretto da James Gunn, pellicola che proseguirà la storia del celebre supereroe interpretato sul grande schermo da David Corenswet. L’annuncio rappresenta un ulteriore tassello nella costruzione del nuovo DC Universe orchestrato dal regista e sceneggiatore.
Il nuovo capitolo della saga dell’Uomo d’Acciaio
Al momento DC Studios non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo all’ingresso di Aaron Pierre nel cast di Superman - Man of Tomorrow. Il film è atteso nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti il 9 luglio 2027.
La trama porterà sullo schermo una situazione inedita per i due storici rivali dell’universo DC. In questo nuovo episodio Superman e Lex Luthor, interpretati rispettivamente da David Corenswet e Nicholas Hoult, saranno costretti a collaborare. I due dovranno infatti unire le forze per affrontare una minaccia proveniente dallo spazio: l’alieno Brainiac. Il personaggio sarà portato sullo schermo da Lars Eidinger.
Accanto ai protagonisti torneranno anche alcuni volti già noti ai fan. Rachel Brosnahan riprenderà il ruolo di Lois Lane, mentre Skyler Gisondo tornerà a interpretare Jimmy Olsen. Anche Sara Sampaio farà nuovamente parte della storia nei panni di Eve Teschmacher. Tra i possibili ritorni figurano inoltre Isabela Merced e Maria Gabriella de Faria, che dovrebbero riprendere i rispettivi ruoli all’interno del mondo DC.
La lavorazione del film è ormai imminente. Le riprese, affidate ancora una volta alla regia e alla sceneggiatura di James Gunn, dovrebbero iniziare già nel mese di aprile. Il set principale sarà la città di Atlanta, dove la produzione proseguirà fino all’estate.
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Il collegamento con la serie Lanterns
La presenza di Aaron Pierre nel nuovo film dedicato a Superman si inserisce nel progetto più ampio di James Gunn di collegare tra loro i diversi tasselli narrativi del DC Universe.
L’attore sarà infatti protagonista della serie Lanterns, il cui debutto sugli schermi è previsto per l’estate. Nello show Aaron Pierre interpreterà John Stewart, un nuovo membro delle Lanterne Verdi. Il personaggio dovrà confrontarsi con Hal Jordan, il veterano del corpo delle Lanterne interpretato da Kyle Chandler, che potrebbe indossare un costume ispirato a un celebre videogame.
Nel corso della serie i due personaggi saranno impegnati in un’indagine su un omicidio. L’inchiesta li porterà a confrontarsi con un oscuro mistero ambientato sulla Terra.
Proprio questa trama sembra suggerire l’intenzione di James Gunn di intrecciare sempre di più le varie storie dell’universo DC. Una delle Lanterne incaricate di sorvegliare il pianeta Terra potrebbe infatti entrare direttamente nella vicenda raccontata in Man of Tomorrow.
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Il precedente legame di Aaron Pierre con l’universo DC
Quello con Lanterns non è il primo incontro tra Aaron Pierre e il mondo dei fumetti DC. L’attore aveva già partecipato in passato alla serie Krypton, dove aveva interpretato il personaggio Dev-Em.
L’ingresso di Aaron Pierre nel nuovo film rappresenta quindi un ulteriore ritorno all’interno di questo universo narrativo, confermando la volontà di costruire una continuità tra diverse produzioni.
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L’attesa dei fan per il futuro del DC Universe
Con l’arrivo di nuove informazioni sul cast e sulla trama, cresce l’attenzione attorno a Superman - Man of Tomorrow. Il progetto non solo porterà avanti le avventure cinematografiche di Clark Kent, ma offrirà anche nuovi indizi su come James Gunn stia progressivamente collegando tra loro le storie e i personaggi dell’universo DC.
Gli appassionati dei fumetti e delle trasposizioni cinematografiche attendono quindi con curiosità ulteriori anticipazioni, mentre il nuovo capitolo dedicato a Superman si prepara ad ampliare il mosaico narrativo che caratterizzerà il futuro del DC Universe.
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