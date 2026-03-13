Superman: Man of Tomorrow, Aaron Pierre entra nel cast del film sequel

Nel seguito diretto di Superman, sarà presente uno dei protagonisti della serie live-action Lanterns, produzione targata DC destinata alla piattaforma HBO Max. L’annuncio rappresenta un ulteriore tassello nella costruzione del nuovo DC Universe orchestrato dal regista e sceneggiatore James Gunn

Il prossimo capitolo cinematografico dedicato all’universo dell'Uomo d'Acciaio continua a prendere forma e amplia ulteriormente il proprio cast. Nel film Man of Tomorrow, seguito diretto di Superman, sarà infatti presente anche Aaron Pierre, uno dei protagonisti della serie live-action Lanterns, produzione targata DC destinata alla piattaforma HBO Max.

Il nuovo capitolo della saga dell’Uomo d’Acciaio

Al momento DC Studios non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo all’ingresso di Aaron Pierre nel cast di Superman - Man of Tomorrow. Il film è atteso nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti il 9 luglio 2027.

La trama porterà sullo schermo una situazione inedita per i due storici rivali dell’universo DC. In questo nuovo episodio Superman e Lex Luthor, interpretati rispettivamente da David Corenswet e Nicholas Hoult, saranno costretti a collaborare. I due dovranno infatti unire le forze per affrontare una minaccia proveniente dallo spazio: l’alieno Brainiac. Il personaggio sarà portato sullo schermo da Lars Eidinger.

Accanto ai protagonisti torneranno anche alcuni volti già noti ai fan. Rachel Brosnahan riprenderà il ruolo di Lois Lane, mentre Skyler Gisondo tornerà a interpretare Jimmy Olsen. Anche Sara Sampaio farà nuovamente parte della storia nei panni di Eve Teschmacher. Tra i possibili ritorni figurano inoltre Isabela Merced e Maria Gabriella de Faria, che dovrebbero riprendere i rispettivi ruoli all’interno del mondo DC.

La lavorazione del film è ormai imminente. Le riprese, affidate ancora una volta alla regia e alla sceneggiatura di James Gunn, dovrebbero iniziare già nel mese di aprile. Il set principale sarà la città di Atlanta, dove la produzione proseguirà fino all’estate.