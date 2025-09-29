Superman, James Gunn: “Non l’ho scritto pensando alla Palestina"

Quando Superman è uscito a luglio, tantissimi ci hanno visto evidenti e lampanti riferimenti all’attualità. L’invasione del Jarhanpur da parte della Borovia aveva tanti elementi in comune con i conflitti in Ucraina e a Gaza. Eppure il regista del film, James Gunn, ha ribadito ancora una volta che no, la Palestina non c’entra niente, Israele nemmeno.

La spiegazione di James Gunn

Gunn ha spiegato che ogni riferimento alla Palestina è da ritenersi frutto del caso in un’intervista a Variety: “Il 100% della sceneggiatura era già stato scritto prima che qualsiasi cosa accadesse tra Israele e Palestina – ha detto – e tutti continuano a rifiutarsi di credere che il film non parli di questo. Puoi prenderlo come vuoi, dargli il significato che vuoi, ma non l’ho scritto perché fosse una rappresentazione di Israele e Palestina”. Gunn ha precisato che la sceneggiatura del film è stata completata nel maggio del 2023, prima dell’inizio dello sciopero degli sceneggiatori a Hollywood. E prima dei fatti seguiti agli attentati del 7 ottobre, con l’operazione militare israeliana che ha provocato decine di migliaia di morti tra i civili palestinesi.